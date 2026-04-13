Cadrele medicale s-au luptat aproape două ore să țină în viață animalul, grav rănit. Au reușit să îl stabilizeze și l-au dus la o clinică veterinară.

Accidentul s-a produs între localitățile Parța și Peciu Nou, la o trecere la nivel cu calea ferată. Bărbatul venea dinspre Timișoara și nu ar fi respectat Crucea Sfântului Andrei.

Martorii povestesc că, în momentul în care trenul se apropia periculos, mașina s-ar fi oprit chiar pe șine. Cu toate că mecanicul a încercat să frâneze, impactul a fost devastator. În vagoane erau 30 de pasageri. Nici unul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pasager: ”S-a auzit o bubuitură foarte puternică, dar înainte de bubuitură a frânat dânsul. Mecanicul spune că a oprit cumva pe linie”.

Pasager: ”Clar s-a simțit intenția de frânare a domnului mecanic, dar na, cam degeaba. Inițial am crezut că doar a fost impinsă mașina pe lateral, dar impactul a fost puternic și nu mai era nimic de făcut”.

Medic SAJ Timiș: ”Încercăm acum să salvăm câinele”

Pompierii au reușit să îl scoată pe șofer din mașina făcută zob, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, bărbatul de 71 de ani nu a putut fi salvat.

Abdo Aboud, medic SAJ Timiș: ”Am găsit șoferul în stop cardiorespirator, în asistolie, politraumatisme multiple”.

Pe bancheta din spate a mașinii, militarii au găsit un câine. Bietul animal suferise răni grave. Într-un exemplu impresionant de empatie și dragoste pentru animale, paramedicii s-au luptat mai bine de 2 ore să stabilizeze cățelul, până când acesta a putut fi preluat de o asociație.

Abdo Aboud, medic SAJ Timiș: ”Încercăm acum să salvăm câinele, care este acum în spate, în partea șoferului”.

Cadrele medicale i-au acordat îngrijiri patrupedului, iar acesta a ajuns acum la o clinică veterinară. Are șanse de supraviețuire.

În cadrul anchetei, polițiștii trebuie să lămurească dacă șoferul a ignorat semnele rutiere sau pur și simplu i s-a stricat mașina.