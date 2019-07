În loc să evite pagubele, ar fi provocat un masacru. Zeci de cuiburi de prigorii, astupate

Zeci de cuiburi de prigorii - păsări migratoare viu colorate - au fost distruse, într-o localitate din Bihor. Cuiburile, săpate în marginile de lut ale unui deal, aveau înăuntru pui și păsări adulte.

Activiștii de mediu spun că nu este exclus ca la mijloc să fie mâna crescătorilor de albine din zonă, pentru care prigoriile reprezintă un pericol în această perioadă.

Prigoriile sunt păsări viu colorate, migratoare, care trăiesc în colonii şi îşi sapă cuiburile în maluri de pământ. O asemenea colonie s-a aşezat şi la marginea oraşului Săcuieni. Un localnic a povestit că a găsit zeci de cuiburi astupate.

Eleonora Mircescu, preşedintă Ecotop Oradea: "Am găsit cuiburi în care adulţii au săpat pe lângă, ca să poată ajunge la pui. În schimb, am găsit şi cuiburi unde am scos cu ce era acoperit şi am găsit puii morţi."

Nu se ştie cine ar fi putut comite o astfel de faptă, dar apicultorii luptă de secole cu aceste frumoase păsări care, susţin ei, le decimează coloniile de albine.

Apicultor: "Prigoriile stau pe copacii din apropiere, pe gard şi le atacă chiar când vin la stup, încărcate cu miere şi cu polen. Le atacă şi le mănâncă. Noi nu dăm vina pe prigorii, dăm vina şi pe vreme, şi pe stropirile care se fac la culturi.”

Reporter: ”Am văzut că s-au şi astupat nişte cuiburi de prigorii acolo. Le-or fi astupat alţi apicultori?”

Apicultor: ”Da, probabil."

Profesor Gheorghe Almași, specialist în apicultură: "Cercetătorii au stabilit că o prigorie poate să consume, zilnic, peste 200 de albine. Deci poate să facă pagube foarte mari."

Biolog: ”Stuparii pot să evite pagubele produse de albine prin amplasarea stupilor la distanţe considerabile de coloniile de cuiburi de prigorii, mai ales că distrugerea cuiburilor constituie infracţiune."

Cercetătorii spun că pe teritoriul României se află, în timpul verii, 300-400.000 de prigorii.