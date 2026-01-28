Alexandru Nazare a prezentat toate argumentele în faţa eurodeputaţilor din Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (IMCO) a Parlamentului European.

El a participat la o sesiune de întrebări şi răspunsuri, punând accent pe expertiza specialiștilor români în securitate cibernetică, competitivitatea pieţei muncii din Bucureşti şi existenţa unui sediu disponibil imediat.

„Credem în reforma vamală europeană şi ne dorim ca aceasta să reuşească”, a declarat Nazare.

Ministrul a amintit că una dintre primele decizii ale actualului guvern a vizat controlul comerţului extracomunitar. „Una dintre primele măsuri ale guvernului meu a fost introducerea unei taxe vamale pentru coletele mici din afara UE. Am înţeles riscul pe care îl presupune comerţul necontrolat”, a spus el.

Alexandru Nazare a susţinut că România vine cu o ofertă construită pe viteză şi capacitate operaţională. „Avem un sediu deja pregătit, avem infrastructura tehnică necesară şi avem voinţa politică necesară pentru a îndepărta obstacolele”, a afirmat ministrul, adăugând că „România este angajată ca reforma vamală să funcţioneze, nu doar să asigure un sediu pentru autoritatea vamală a UE”.

Potrivit acestuia, Bucureştiul beneficiază de conectivitate bună, de o bază solidă de specialişti şi de existenţa Centrului european de securitate cibernetică, considerat un avantaj esenţial pentru protejarea viitorului hub de date vamale al UE.

În total, nouă oraşe concurează pentru găzduirea agenţiei vamale ue: Bucureşti, Liege, Lille, Malaga, Porto, Roma, Haga, Varşovia şi Zagreb.



Centrul de securitate cibernetică, un atu

Candidatura României a stârnit interesul a trei eurodeputaţi, printre care Adina Vălean şi Maria Grapini. Discuţiile au vizat în special capacitatea Bucureştiului de a atrage personal calificat şi garanţiile privind securitatea cibernetică.

„Am demonstrat că suntem capitala securităţii cibernetice pentru că avem Centrul de securitate cibernetică la Bucureşti”, a subliniat Alexandru Nazare, precizând că România a făcut faţă unor misiuni sensibile inclusiv înainte de războiul din Ucraina.

Ministrul a mai arătat că statul român va acoperi chiria pe 15 ani pentru o clădire de peste 9.000 de metri pătraţi, disponibilă imediat, precum şi costurile de amenajare şi eventualele extinderi.

„Bucureştiul este un oraş sigur, puteţi să vă plimbaţi şi ziua şi noaptea în deplină siguranţă”, a mai spus Nazare în faţa eurodeputaţilor.

Parlamentul European urmează să ia o decizie în următoarele săptămâni, înainte ca procedura să fie finalizată împreună cu Consiliul UE.

