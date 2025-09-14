Unii dezvoltatori sunt dispuși să acopere creșterea TVA la locuințe pentru a atrage clienți. Ce caută oamenii

Stiri Sociale
14-09-2025 | 19:30
×
Codul embed a fost copiat

Majorarea TVA pentru locuințe a fost principala preocupare a vizitatorilor Salonului Imobiliar organizat la Palatul Parlamentului. Pentru că prețurile au urcat serios, oamenii au căutat reduceri.

autor
Ștefana Todică

Unii dezvoltatori au fost dispuși să acopere ei diferența de TVA, care ajunge chiar și la 14.000 de euro.

Pe de altă parte, sunt tot mai mulți cei care caută să cumpere o locuință veche de la un proprietar, ca să nu plătească taxa pe valoare adăgată.

Cei care au venit să vadă ofertele de la târgul imobiliar s-au uitat în primul rând la prețuri.

Bărbat: „Considerabile, dar și TVA-ul cântărește destul de mult în condițiile de față.”

Citește și
om pe strada, imobiliara
Apartamente la prețuri occidentale, salarii românești. Un metru pătrat de apartament la Cluj costă cât la Madrid

Dora Pătrașcu, organizator Salonul Imobiliar: „Toamna, oamenii deja vin cu planuri pentru anul următor. Interesul cel mai ridicat a fost pe subiectul legat de creșterea TVA la achizițiile din imobiliare.”

Așa că unii dezvoltatori au pregătit oferte.

Adrian Rus, directorul de vânzări al unui ansamblu imobiliar: „Suntem pregătiți cel puțin pentru luna septembrie cu o ofertă specială; dezvoltatorul suportă creșterea TVA între 9 și 21%. Este vorba de o diferență, avantaj client, de la 11 până la 15 mii de euro.”

Apartamentele de două sau trei camere au fost cele mai căutate. Această familie, de pildă, vrea să facă o investiție pentru viitorul copiilor.

Femeie: „Să fie aproape de metrou, grădinițe, școli. Până cresc ei să ajungă la facultate, să fie ceva acolo.”

Pentru prima dată au fost prezenți la Salonul Imobiliar și reprezentanți ai Camerei Notarilor.

Le-au explicat vizitatorilor în ce constau taxele notariale, care au crescut de asemenea în ultimul an, dar și la ce să fie atenți atunci când semnează un contract pentru o locuință.

Crește interesul pentru apartamentul vechi

Pot adăuga și clauze, de exemplu să se protejeze de dezvoltatorii rău intenționați când plătesc un avans.

Irina Danilescu, notar public, Camera București: „Poate folosi banii tăi 6 luni, un an, și peste un an piața crește, se dublează, să zică: ia-ți banii înapoi. Și atunci te pui la adăpost, zici: nu, vrei să desființezi antecontractul, îmi dai dublul înapoi.”

Pe de altă parte, reprezentanții agențiilor spun că acum crește mult interesul pentru apartamentele vechi.

Ramona Ganea, director vânzări agenție imobiliară: „Majoritatea celor care sunt în căutarea unui imobil acum încearcă să găsească un apartament care a avut deja un proprietar anterior, ca să nu plătească TVA, să nu depindă de această majorare. Dacă vorbim strict de preț, în momentul acesta, diferențele sunt de aproximativ 10.000 de euro.”

Sunt mulți și cei care doar au analizat ofertele și preferă să fie prudenți.

Femeie: „Așteptăm să vedem cum evoluează lucrurile, nu ne grăbim, nu ne aruncăm cu capul înainte.”

Aproape 9.000 de oameni au vizitat în total târgul de la Palatul Parlamentului.

26 de polițiști au fost răniți la protestul lui Tommy Robinson din Londra. 25 de persoane au fost arestate. GALERIE FOTO

Sursa: Pro TV

Etichete: imobiliare, romania, majorare, tva, locuinte, palatul parlamentului,

Dată publicare: 14-09-2025 19:23

Articol recomandat de sport.ro
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Citește și...
Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se discută de o nouă creștere a TVA, însă HORECA este vizată de schimbări
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se discută de o nouă creștere a TVA, însă HORECA este vizată de schimbări

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, că în coaliţie nu există nicio discuţie privind o nouă majorare a TVA, la 23-24%.

Apartamente la prețuri occidentale, salarii românești. Un metru pătrat de apartament la Cluj costă cât la Madrid
Stiri Economice
Apartamente la prețuri occidentale, salarii românești. Un metru pătrat de apartament la Cluj costă cât la Madrid

Accesul la locuințe rămâne o problemă majoră în România. O confirmă și un studiu, care a comparat prețurile noastre cu cele din alte state.

Criză imobiliară în România: Prețuri comparabile cu marile capitale europene, venituri, la jumate. Care ar fi soluția
Stiri Diverse
Criză imobiliară în România: Prețuri comparabile cu marile capitale europene, venituri, la jumate. Care ar fi soluția

Accesul la locuințe rămâne o problemă majoră în România. O confirmă și un studiu care a comparat prețurile noastre cu cele din alte state.

Ce spune Nicușor Dan despre planul de reducere a deficitului bugetar. „Încerc să nu se ia în calcul nici măcar mărirea TVA”
Stiri Economice
Ce spune Nicușor Dan despre planul de reducere a deficitului bugetar. „Încerc să nu se ia în calcul nici măcar mărirea TVA”

Nicuşor Dan a afirmat, vineri, întrebat dacă elimină varianta de majorare a TVA, fie că este vorba despre 21%, fie despre aliminarea acelor cote de TVA mai nici 5-9%, că el crede că nu se pune problema eliminării cotei de 9% pentru alimentele de bază.

Recomandări
După ei, potopul. Lucrările de apărare împotriva inundațiilor bat pasul pe loc, de un an. 400 de milioane de euro, pierduți
Romania, te iubesc!
După ei, potopul. Lucrările de apărare împotriva inundațiilor bat pasul pe loc, de un an. 400 de milioane de euro, pierduți

”După ei, potopul”- partea I. Trăim vremuri în care fiecare ploaie mai serioasă se transformă într-o calamitate de proporții istorice, care aduce cu ea aceeași întrebare: de ce nu am fost în stare să prevenim pierderile de vieți și pagubele?

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Stiri Politice
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Fostul preşedinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă în privința importanței alegerilor parlamentare care vor avea loc în 28 septembrie în Republica Moldova.

Informații oficiale despre drona rusească intrată pe teritoriul României. Armata explică de ce nu a fost doborâtă
Stiri actuale
Informații oficiale despre drona rusească intrată pe teritoriul României. Armata explică de ce nu a fost doborâtă

Avioanele de luptă ale României au monitorizat fiecare clipă în care drona Rusiei a survolat sâmbătă seară teritoriul național, dar piloții au decis să nu deschid focul, din cauza ”riscurilor colaterale”. Drona a părăsit România după 50 de minute.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 15

43:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Septembrie 2025

02:05:27

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28