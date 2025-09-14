Unii dezvoltatori sunt dispuși să acopere creșterea TVA la locuințe pentru a atrage clienți. Ce caută oamenii

Majorarea TVA pentru locuințe a fost principala preocupare a vizitatorilor Salonului Imobiliar organizat la Palatul Parlamentului. Pentru că prețurile au urcat serios, oamenii au căutat reduceri.

Unii dezvoltatori au fost dispuși să acopere ei diferența de TVA, care ajunge chiar și la 14.000 de euro.

Pe de altă parte, sunt tot mai mulți cei care caută să cumpere o locuință veche de la un proprietar, ca să nu plătească taxa pe valoare adăgată.

Cei care au venit să vadă ofertele de la târgul imobiliar s-au uitat în primul rând la prețuri.

Bărbat: „Considerabile, dar și TVA-ul cântărește destul de mult în condițiile de față.”

Dora Pătrașcu, organizator Salonul Imobiliar: „Toamna, oamenii deja vin cu planuri pentru anul următor. Interesul cel mai ridicat a fost pe subiectul legat de creșterea TVA la achizițiile din imobiliare.”

Așa că unii dezvoltatori au pregătit oferte.

Adrian Rus, directorul de vânzări al unui ansamblu imobiliar: „Suntem pregătiți cel puțin pentru luna septembrie cu o ofertă specială; dezvoltatorul suportă creșterea TVA între 9 și 21%. Este vorba de o diferență, avantaj client, de la 11 până la 15 mii de euro.”

Apartamentele de două sau trei camere au fost cele mai căutate. Această familie, de pildă, vrea să facă o investiție pentru viitorul copiilor.

Femeie: „Să fie aproape de metrou, grădinițe, școli. Până cresc ei să ajungă la facultate, să fie ceva acolo.”

Pentru prima dată au fost prezenți la Salonul Imobiliar și reprezentanți ai Camerei Notarilor.

Le-au explicat vizitatorilor în ce constau taxele notariale, care au crescut de asemenea în ultimul an, dar și la ce să fie atenți atunci când semnează un contract pentru o locuință.

Crește interesul pentru apartamentul vechi

Pot adăuga și clauze, de exemplu să se protejeze de dezvoltatorii rău intenționați când plătesc un avans.

Irina Danilescu, notar public, Camera București: „Poate folosi banii tăi 6 luni, un an, și peste un an piața crește, se dublează, să zică: ia-ți banii înapoi. Și atunci te pui la adăpost, zici: nu, vrei să desființezi antecontractul, îmi dai dublul înapoi.”

Pe de altă parte, reprezentanții agențiilor spun că acum crește mult interesul pentru apartamentele vechi.

Ramona Ganea, director vânzări agenție imobiliară: „Majoritatea celor care sunt în căutarea unui imobil acum încearcă să găsească un apartament care a avut deja un proprietar anterior, ca să nu plătească TVA, să nu depindă de această majorare. Dacă vorbim strict de preț, în momentul acesta, diferențele sunt de aproximativ 10.000 de euro.”

Sunt mulți și cei care doar au analizat ofertele și preferă să fie prudenți.

Femeie: „Așteptăm să vedem cum evoluează lucrurile, nu ne grăbim, nu ne aruncăm cu capul înainte.”

Aproape 9.000 de oameni au vizitat în total târgul de la Palatul Parlamentului.

