Pe litoral, aproape 45.000 de turiști își petrec vacanța de 1 mai, în ciuda temperaturilor care au gonit primăvara. Stațiunile au prins viață cu petreceri, muzică și terase pline. Ca în fiecare an, Vama Veche i-a fermecat pe cei care o iubesc.

Dimineața de 1 Mai s-a strecurat în Vama Veche fără spectacol și cu o întrebare care plutea în aer...

Norii au ținut soarele ascuns la răsărit dar - ca în fiecare an - „Bolero”, celebra melodie a compozitorului francez Maurice Ravel, și-a făcut datoria.

Imnul neoficial al zorilor de aici i-a scos pe turiști din terase, mașini și saci de dormit și i-a adunat pe plajă...

Fată: „Boleroul este o tradiție imposibil de schimbat, nu există o altă variantă de a vedea răsăritul în Vamă”.

Câțiva mai rezistenți au intrat în apă. Alții, înfofoliți până în gât, i-au privit de pe margine și s-au întrebat, sincer, de unde au atât curaj.

Turist: Se întâmplă foarte multe chestii la care nu te aștepți.

Reporter: Dar e foarte frig.

Turist: Nu e nevoie de căldură. Atmosfera este aceeași în Vamă în fiecare an.

Aceeași și pentru că nici chitara nu a lipsit anul acesta. Iar în jurul ei, tineri străini unii de alții s-au regăsit, cântând la unison.

Nu a lipsit nici acel mic ritual spontan: tinerii, atrași de cameră, au făcut spectacol și au transformat întâlnirea cu reporterii într-un moment de fotografie și bună dispoziție.

O sută de polițiști și tot atâți jandarmi sunt în zonă pentru a se asigura că sărbătoarea se desfășoară fără incidente.

După-amiază a ieșit, în sfârșit, și soarele iar plaja s-a animat și mai mult, chiar dacă vântul a continuat să bată cu putere. Pentru acest grup de tineri, totul este nou.

Pentru alții, Vama e deja o poveste de familie.

Vama a avut și o față mai sofisticată anul acesta. Petreceri de zi cu DJ-i, ținute lucrate cu atenție - o atmosferă care începe să semene cu cea din cluburile din Mamaia. Geci cu ținte, ochelari de soare și tricouri-manifest pe care vechea stemă a României comuniste a devenit, dintr-un simbol al trecutului, un accesoriu la modă.

Totuși la câțiva pași de muzica beach bar-urilor, plaja și-a păstrat propriul tempo. Pe nisip, unii au stat înfofoliți pe șezlonguri, alții s-au jucat cu mingea, iar câțiva, încurajați de apariția soarelui, au ales să marcheze ziua printr-o baie în mare, deși temperatura apei nu depășește 11 grade Celsius.

În Vama Veche sunt - potrivit estimărilor celor din turism - 4.000 de turiști.