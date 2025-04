Imigrantul reținut pentru furtul poșetei ministrului securității naționale din SUA fusese prins și eliberat anterior

Imigrantul ilegal care a fost arestat pentru furtul poșetei ministrului securității naționale, Kristi Noem, fusese prins de polițiștii din New York pentru o infracțiune similară cu doar câteva săptămâni mai devreme.

Bărbatul a fost lăsat însă liber, doar cu o citație la tribunal și o amendă. Polițiștii din New York îl căutau pe cetățeanul chilian Mario Bustamante-Leiva, în vârstă de 49 de ani - pentru că nu s-a prezentat la tribunal - când acesta ar fi jefuit-o pe Noem în timpul cinei de Paște cu familia ei la un restaurant din Washington, DC, au declarat surse din cadrul poliției pentru The New York Post.

După ce a furat poșeta Gucci a lui Kristi Noem - care conținea 3.000 de dolari în numerar, pașaportul, portofelul și legitimația guvernamentală - a urcat într-un autobuz și s-a dus într-un bar din oraș, unde a băut până la miezul nopții și a plătit 205,87 dolari cu cardul American Express al șefeii DHS, conform documentelor publicate luni de procurori, arată publicația New York Post.

Federalii au publicat, de asemenea, imagini ale camerelor de supraveghere cu cetățeanul chilian purtând o mască albă și o șapcă de baseball înainte și după ce i-ar fi furat lui Noem geanta de lux de 4 000 de dolari. O altă imagine l-ar fi arătat pe acuzatul hoț recidivist la Angolo – barul unde s-a oprit după furt- cu geanta Gucci a lui Noem fiind clar la vedere - în timp ce discuta pe un telefon mobil.

New York Post

Furtul genții oficialului guvernamental a fost al patrulea pe care l-a comis în opt zile, au declarat autoritățile. El a recunoscut că a furat geanta lui Noem, dar a declarat că nu știa cine este aceasta.

Cazierul lui Bustamante-Leiva include, de asemenea, o arestare pentru furt din magazine în 2021 în Utah și o arestare care a ținut prima pagină a ziarelor în 2015 peste Ocean, la Londra. Acolo a fost arestat pentru o avalanșă de furturi, însumând 28 000 de dolari, în telefoane, portofele și laptopuri.

El a intrat în vizorul poliției din New York pe 2 martie, după ce a furat o geantă de la un magazin din Times Square și a cheltuit 1 200 de dolari pe cardul de credit al victimei sale în doar 20 de minute, potrivit victimei, un student internațional din India.

Victima a declarat pentru The Post că și-a uitat geanta la restaurant pentru doar câteva minute, iar când s-a întors aceasta dispăruse. Oamenii l-au indicat pe hoț, pe care l-a descris ca fiind un "bătrânel" care purta o mască COVID.

Polițiștii l-au prins pe Bustamante-Leiva în aproximativ 30 de minute, dar răul era deja făcut, iar studentul avea zeci de cheltuieli pe cardul său, a spus el.

Legile permisive din New York

Victima, care locuiește în Jersey City și a cerut să nu i se divulge numele,este revoltată că hoțul a fost lăsat să plece doar cu o citație după ce a fost arestat: „Este o nebunie. Nu știu cum a fost lăsat să plece după asta fără niciun motiv", a spus studentul.

El a spus că a rămas cu o gaură de 500 de dolari, pe care compania de carduri de credit nu i-a rambursat-o.

În plus, legile sanctuare din New York nu au permis NYPD să îl raporteze autorităților federale de imigrare, în ciuda faptului că se afla ilegal în țară.

„Cu ani în urmă, oamenii erau reținuți de Imigrări dacă se știa că cineva se afla ilegal în țară și comitea infracțiuni. Aceste tipuri de infracțiuni nu ar fi fost comise dacă politicile ar fi fost mai stricte. Aceasta este doar realitatea", s-a revoltat fostul procuror din Manhattan Mark A. Bederow.

Nu este însă clar dacă arestările anterioare ale lui Bustamante-Leiva au apărut în cazierul său judiciar atunci când polițiștii din Manhattan l-au arestat și l-au lăsat să plece.

Poliția din New York obișnuiește să dea amenzi și citații la judecată persoanelor arestate pentru furturi de nivel inferior, chiar dacă este vorba de o infracțiune.

Cine este complicele chilianului

Bustamante-Leiva a avut însă un complice său la furtul genții lui Kristi Noem, Cristian Rodrigo Montecino-Sanzana, iar amândoi ar face parte dintr-o bandă de pe Coasta de Est, au declarat sursele. Cei doi bărbați ar fi lucrat împreună și ar fi comis jafuri similare în SUA, au declarat sursele citate.

Bustamante-Leiva le-a spus anchetatorilor că este alcoolic și are probleme de memorie, dar își amintește clar că a luat geanta Gucci. El a spus că a păstrat portofelul și poșeta, și a aruncat restul obiectelor la gunoi.

El a susținut că nu are nicio idee cine a fost Noem și nu își amintește de la cine a furat.

În plus față de cinele sale la restaurante luxoase, agenții federali l-au acuzat pe Bustamante-Leiva că a folosit câștigurile necuvenite de la o serie de alte jafuri din apropiere în zilele precedente - folosind din nou banii altor persoane ca să-și ia băutură. De asemenea, el a cumpărat carduri cadou în valoare de sute de dolari cu carduri de credit și bani din gențile furate, au declarat procurorii. Ca mod de operare, el se strecura abil pe lângă victime și folsea o haină, așa numita „tiră” cu care acoperea obiectul furat.

Bustamante-Leiva a fost reținut sâmbătă la Washington, DC, în timp ce presupusul său complice a fost prins duminică la Miami.

