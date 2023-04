Guvernatoarea unui stat american se laudă că nepoata ei de 2 ani are deja mai multe arme. ”Fata este pusă pe treabă” VIDEO

Noem a afirmat acest lucru în timpul unei întâniri a Asociaţiei Naţionale a Armelor (NRA) din Indiana, potrivit News.

În timpul declaraţiilor sale, Noem a vorbit despre nepoţii ei: Addie, care are aproape doi ani, şi Branch, care are câteva luni. Noem a spus apoi că Addie avea deja un pistol şi o puşcă.

Gov. Kristi Noem (R-SD), addressing the NRA-ILA Leadership Forum, says her nearly 2-year-old granddaughter “already has a shotgun, and she already has a rifle.” pic.twitter.com/d7V4Kslmo3