Contractul delfinilor aduși din Ucraina a expirat și se poartă negocieri ca să fie prelungit. Până când se va găsi o soluție, turiștii pot vizita doar micro-rezervația din vecinătate.

Dănuț Dincă, managerul Delfinariului din Constanța: „Nu avem cum să îi folosim pentru că nu avem cum să îi plătim. Suntem puși în niște situații neplăcute, să nu putem să avem o continuitate”.

Deocamdată singura variantă ar fi ca reprezentațiile să fie susținute de singurul nostru delfin, și anume....de Nini.

Angelica Curlișcă, șef secție Delfinariul din Constanța: „Nini a putut să facă demonstrații întotdeauna singură. Problema nu se pune că nu ar putea să facă, problema se pune din punctul de vedere al vizitatorului care își dorește să vadă cât mai mulți delfini, este mai spectaculos”.

Corespondent Știrile ProTV: „Prioritatea celor de la Delfinariul din Constanța este să achiziționeze propriile mamifere. Există discuții cu Delfinarii din Cuba, Mexic, Malta și chiar China. Se caută delfini în toate colțurile lumii.”

Până atunci, de Ziua Copilului intrarea va fi gratuită și se vor ține spectacole. Apoi, situația rămâne incertă.

Dănuț Dincă: „Nu știm în ce format vor fi, dar sigur vor fi reprezentații, că vor fi cu delfinii ucraineni, că vor fi numai cu mamiferele pe care le avem în speță cu foca și cu delfinul”.

În cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii funcționează însă și o microrezervație.

Raluca Grigore, șefa secție a Microrezervației din Constanța: „Păsări exotice, păsări tericole, păsări acvatice, de toate felurile, un mare succes la public, la copii, îl au papagalii. Avem o achiziție recentă, bizonul nostru american, Geo pe nume, porcii spinoși”.

Un bilet de acces pentru adulți în Microrezervație costă 20 de lei, iar pentru copii 4 lei.