Schimbarea spectaculoasă a nuanței apei a atras atenția localnicilor și a ridicat numeroase întrebări cu privire la cauza acestui fenomen, potrivit Rador Radio România.

Specialiștii analizează în prezent situația, iar una dintre posibilele explicații este dezvoltarea în număr mare a unor bacterii sulfuroase purpurii. În anumite condiții, aceste microorganisme pot colora apa în nuanțe puternice de roz, magenta sau fucsia.

Astfel de schimbări pot apărea în special în apele puțin adânci, atunci când temperaturile ridicate și evaporarea intensă duc la creșterea concentrației de sare, iar nivelul oxigenului din apă scade. Un alt factor care poate favoriza dezvoltarea acestor microorganisme este acumularea și descompunerea resturilor vegetale și a altor materii organice.

Deocamdată, cauza exactă a transformării lacului nu a fost stabilită, iar fenomenul rămâne în atenția experților.