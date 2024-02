Imagini neobișnuite surprinse în București. Un avion de pasageri și-a făcut apariția printre mașini, tractat pe o platformă

Proprietarul are planuri mari cu achiziția sa: vrea să transforme aeronava în casă de vacanță.

Avionul fără aripi a pornit la drum de pe aeroportul Băneasa. Acest ultim drum al său nu a fost în aer, cum ne-am fi așteptat, ci pe o platformă, tractat pe străzile din București.

Șoferii au avut un partener de trafic neașteptat. Este vorba de avionul McDonnel Douglas MD83, care are o lungime de 45 de metri și în perioada 1989-2010 putea să transporte 170 de pasageri.

Costin Gavrilescu este noul proprietar al aeronavei. De mai bine de 10 ani își dorește să achiziționeze un asemenea avion. I-a găsit deja o întrebuințare inedită, care nu are nicio legătură cu zborul.

Costin Gavrilescu, proprietarul avionului: „L-am luat că am de mult ideea asta să iau un avion și să îl pun la Clinceni, să fac un apartament în el, o căsuță de vacanță. Probabil că voi permite și accesul în interior, vreau să îl amenajez cumva”.

Procesul prin care avionul a fost adus în stadiul de a putea fi transportat în siguranță pe șosea a fost unul dificil, iar proprietarul a trebuit să contribuie la dezmembrarea aeronavei. Transportul a durat un an și fost realizat în mai multe tranșe

Costin Gavrilescu, proprietarul avionului: „Am început să studiez cum să îl fac bucăți ca să îl pot și remonta. Pentru coadă am apelat la ajutorul unor structuriști de aviație. Pentru aripi n-am avut parte, din nefericire, de niciun ajutor e nevoie de multă precizie, trebuia tăiat la milimetru. Am tăiat eu, am luat circularul și am tăiat în câteva zile aripile”.

Cine își dorește să vadă acest avion reinventat, o poate face din această vară, pe aerodromul din Clinceni.

Dată publicare: 10-02-2024 08:24