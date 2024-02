Două persoane au murit, după ce un avion privat s-a prăbușit pe o autostradă din Florida. „A pierdut ambele motoare” | VIDEO

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 15.15 (21.15 GMT), nu departe de oraşul Naples, în Golful Mexic, a precizat Agenţia americană de reglementare a aviaţiei civile pe X (fostul Twitter).

Cu două minute înainte de aterizarea programată, pilotul a anunţat prin radio controlul traficului aerian că „a pierdut ambele motoare şi a cerut o aterizare de urgenţă", a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al aeroportului, Robin King, într-un comunicat.

„Controlorul de trafic aerian a autorizat imediat aeronava să aterizeze atunci când pilotul a declarat că nu va ajunge pe pistă (...) (şi) a încercat să aterizeze pe I-75", uriaşa autostradă care leagă regiunea Marilor Lacuri, în nordul Statelor Unite, de Florida, în sud.

Private jet crashes on I-75 in Naples, Florida pic.twitter.com/vkYgs0gTb3

În avion se aflau cinci persoane, iar trei dintre ele au supravieţuit, potrivit purtătorului de cuvânt. Celelalte două au murit în urma coliziunii. Nu este clar dacă traficul pe autostradă a fost oprit în momentul accidentului sau dacă vreun vehicul a fost avariat în accident.

Agenţia americană de reglementare a aviaţiei civile şi Consiliul naţional pentru siguranţa transporturilor vor investiga circumstanţele accidentului.

Another plane crash, this time on I-75 in Naples, Florida.

The private plane hit a vehicle while trying to land on the highway.

What is going on? DEI again? FAA?pic.twitter.com/Z4h5Tm9qd7