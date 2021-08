Imagini înfiorătoare cu scăpările de gaz metan din România, făcute publice de o organizație internațională de mediu

Imagini înfiorătoare au fost făcute publice de o organizaţie internaţională de mediu, care a filmat, cu ajutorul unei camere speciale, scăpările de gaz metan în atmosferă ale mai multor instalaţii din România.

Printre ele, o sondă aflată în Câmpina, între blocuri, alături de un loc de joacă pentru copii. Activiștii atrag atenția asupra faptului că gazul metan afectează sănătatea celor care îl inhalează, contribuie la efectul de seră și încălzirea globală.

La un loc de joacă din Câmpina, activiștii de la Clean Air Task Force au filmat gazele ce se scurg de la sonde. În apropiere, sunt leagăne pentru copii, tobogane și bănci unde părinții și bunicii se relaxează, privindu-i pe cei mici. Mirosul de gaze este prezent în zonă dintotdeauna, iar oamenii nici nu-l mai bagă în seamă.

Localnic: "Acest miros îmi aduce aminte de casă, de locurile copilăriei. Am crescut între aceste două sonde, am învățat în această sondă, copilăream și ne dădeam uța pe sondă că nu aveam leagăn. Acest miros este aici dinainte să fie construite blocurile. "

Localnică: "Pe mine nu mă deranjează niciun pic. Da chiar așa le-am pomenit și m-am obișnuit. "

O doamnă are soțul bolnav și recunoaște că sunt momente când sonda le dă mari bătăi de cap.

Localnică: "Deschidem și vine miros destul. De 50 de ani n-am murit, dar nici bine nu ne-a fost. "

Activiștii de mediu au surprins scăpările de metan și în alte localități din Prahova, dar și în Teleorman, Argeș, Olt, Dolj sau Gorj. Filmări similare au avut loc și în alte țări din Europa, precum Italia, Ungaria și Austria. Gazul se scurge din conducte de transport, recipiente de depozitare ruginite și chiar din puțuri de extracție. Metanul provoacă grave probleme de sănătate.

Călin Tiu, medic, director la Spitalul Municipal Câmpina: "Expunerea la gaz metan categoric este una periculoasă și foarte toxică”.

Reporter: „De regulă, care sunt simptomele, să spunem, în cazul intoxicațiilor?”

Călin Tiu: „Cefaleea, amețeala, dispneea acută, pierderea treptată a capacităților respiratorii."

La fel de grav este efectul gazului asupra mediului. Are un potențial de încălzire globală de 20 de ori mai mare decât al dioxidului de carbon.

Comisia Europeana a adoptat o strategie de reducere a emisiilor de metan, pe motiv că are un puternic efect de seră, care contribuie la schimbările climatice. Una dintre priorități este depistarea și raportarea scăpărilor de gaze, pentru a fi eliminate.