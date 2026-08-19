Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Abuzurile au avut loc timp de trei zile, fără ca vreun polițist să intervină. Angajații arestului sunt și ei supuși unei anchete interne, în timp ce agresorii au fost arestați preventiv.

Mama victimei: „Am rămas șocată. Mi-a spus băiatul că l-au bătut cu coada de la mătură – au rupt mătura și l-au bătut, l-au zgâriat cu ea. L-au pus jos și l-au bătut cu picioarele, cu pumnii. Îi arsese părul cu bricheta.”

Mama tânărului agresat, inclusiv sexual, în Arestul central al Capitalei – pe care, din motive de siguranță, am ales să o protejăm – povestește îngrozită despre ce i s-a întâmplat fiului său.

Băiatul era arestat pentru trafic de droguri și a fost încarcerat alături de alți adolescenți acuzați de tâlhărie calificată, furt și tentativă de omor. Femeia spune, revoltată, că a aflat de incident de la fiul ei, nu de la autorități.

Mama victimei: „Nu m-a sunat nimeni. L-am văzut joi – vă dați seama cât de lovit a fost, că era verde – și atunci, la o săptămână distanță. Mi-a spus băiatul că i-ar fi zis un ofițer de acolo că el de ce nu a dat? Pentru mine a fost un șoc total, șoc total, pentru că nu mă așteptam la lucrurile astea. Că nici acum nu mi-am revenit.”

Băiatul de 17 ani a fost supus unor chinuri groaznice, spun polițiștii de la Serviciul de Agresiuni Sexuale.

„În timp ce se aflau arestați preventiv în cadrul Arestului Central al Poliției Capitalei, au agresat-o fizic pe persoana vătămată minoră, lovind-o de mai multe ori cu pumnii și picioarele, dar și cu o coadă de mătură. (...) Inculpații minori, prin amenințări cu violență, au supus-o pe persoana vătămată minoră la agresiuni sexuale, iar la data de 14.06.2026, inculpații minori au imobilizat-o, i-au aplicat mai multe lovituri și au încercat să o violeze.” - a transmis Poliția Capitalei.

Corespondent PROTV: „În cele trei zile în care s-au întâmplat agresiunile în camera de detenție a Arestului Central, cel puțin șase polițiști ar fi fost de serviciu în secția minori. Niciunul nu a intervenit. Minorul i s-a plâns unuia dintre ei când nu a mai putut suporta tratamentele colegilor de celulă.”

Polițiștii Arestului Central vor da explicații superiorilor, dar și anchetatorilor.

Cătălina Toma, purtător de cuvânt al DGPMB: „În urma verificărilor efectuate, Poliția Capitalei, prin structura de control intern, a fost dispusă declanșarea cercetării prealabile față de polițiștii din cadrul Arestului Central care desfășurau activități în zona destinată custodierii minorilor.”

Nu este prima dată când la Arestul Central are loc un incident atât de grav. În 2023, un caz asemănător s-a terminat cu condamnarea agresorilor. Poliția Capitalei spune că atunci polițiștii au fost cei care și-au dat seama că victima a fost agresată.

În astfel de situații, victima este separată de agresori și primește atât îngrijiri medicale, cât și consiliere psihologică. În cazul tânărului de 17 ani, instanța a decis ca cei patru agresori să fie arestați preventiv pentru tentativă de viol, agresiune sexuală și loviri sau alte violențe.