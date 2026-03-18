Ilan Laufer a fost amendat după accidentul în care a fost implicat alături de copiii săi, în timp ce se aflau pe trotinetă

Știri Actuale
Ilan laufer 1

Fostul ministru Ilan Laufer a fost amendat cu 2.430 de lei după accidentul în care a fost implicat alături de doi dintre copiii săi, în timp ce se aflau pe trotinetă. Laufer ar fi încălcat trei reguli de circulaţie.

autor
Mihaela Ivăncică

”În urma verificărilor efectuate de către poliţiştii din cadrul Biroului Accidente Uşoare, bărbatul în vârstă de 42 de ani a fost sancţionat contravenţional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”, a transmis Brighada d ePoliîie Rutieră.

Amenda aplicată fostului ministru este de 2.430 de lei.

Trei reguli de circulație încălcate

Laufer ar fi încălcat tre reguli de circulaţie: a condus o trotinetă electrică pe trotuarul adiacent străzii Mircea Vulcănescu; a transportat doi minori pe acelaşi mijloc de deplasare; la momentul ajungerii la trecerea pentru pietoni, s-a angajat în traversarea acesteia fără a coborî de pe trotinetă, intrând în coliziune cu un autovehicul. 

Pentru abaterile constatate, bărbatul a fost sancţionat cu amendă în valoare de 2.430 de lei.

Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

Întrebat la Digi 24 dacă ştia că nu e permis ca pe motocicletă să circule mai multe persoane, Laufer a replicat: Când a fost întrebat dacă ştia că nu e permis să circule mai multe persoane pe trotinetă, Laufer a afirmat: „Să ştiţi că tot acelaşi lucru se întâmpla şi dacă eram şi singur. Copiii sunt bine. Eu mi-am spart capul, dar în rest sunt bine. N-am mers la spital.”.

Fostul ministrul pentru Mediul de Afaceri Ilan Laufer şi doi dintre copiii săi au fost implicaţi marţi dimineaţă într-un accident rutier, fiind loviţi de o maşină în timp ce se aflau pe trotinetă, pe strada Mircea Vulcănescu, din Bucureşti. Nici fostul ministru şi nici copiii nu au necesitat transportul la spital. Laufer a mai fost impliucat într-un accident ruter în august 2023.

Intervenția Poliției

Brigada de Poliţie Rutieră a Capitalei a relatat că, în jurul orei 08:50, a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Mircea Vulcănescu nr. 2.

”Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident, în care au fost implicate un autovehicul şi o trotinetă electrică. Din primele date, conducătorul trotinetei electrice, un bărbat în vârstă de 42 de ani, ar fi transportat doi minori pe trotinetă”, preciza Poliţia Rutieră.

În urma accidentului de circulaţie, nicio persoană nu a necesitat transportul la spital.

”Având în vedere că au rezultat exclusiv pagube materiale, persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Uşoare pentru soluţionare. Au fost testaţi ambii conducători cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind "zero"”, menţionează sursa citată.

Accidentul anterior din 2023

În august 2023, Laufer şi familia sa au mai fost implicaţi într-un accident rutier, pe Bulevardul Carol I, în municipiul Câmpina, când  maşina lui Laufer s-a izbit de un copac şi apoi de un alt autoturism, pe care tocmai încerca să îl evite. În maşină se aflau Laufer, soţia şi doi copii, cel mai hgrav rănit fiind fiul său, Nathaniel.

”Azi am primit o veste extraordinara de la doctori, Nathaniel se afla in afara oricarui pericol. Mititelul a fost cel mai rau accidentat dintre noi toti, a suferit fracturi la nivelul fetei si lovituri grave la cap. Noi am “scapat” cu sternul si cateva coaste fisurate si contuzionate, lovituri la maini si la picioare, dar suntem cat se poate de ok, dupa un asemenea accident”, scria atunci pe Facebook fostul ministru.

Sursa: News.ro

Etichete: accident, bucuresti, ilan laufer, amendă,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT UEFA a luat decizia asupra lui Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo
Știri Actuale
Surse: Ilan Laufer ar putea fi sancționat de poliție, în urma accidentului în care a fost implicat cu copiii săi

Fostul ministru Ilan Laufer a fost implicat într-un accident neobișnuit, marți dimineață. El a fost rănit ușor la cap în timp ce se deplasa cu o trotinetă, împreună cu gemenii săi în vârstă de 5 ani.

Știri Actuale
Fostul ministru Ilan Laufer, aflat pe trotinetă împreună cu gemenii săi, a fost acroșat de o șoferiță în București

Fostul ministru Ilan Laufer a fost rănit ușor la cap, marți dimineață, în timp ce se deplasa cu o trotinetă, împreună cu gemenii săi în vârstă de 5 ani. Vehiculul cu două roți a fost acroșat de o șoferiță care ieșea cu mașina de pe o străduță. 

Stiri Politice
Ilan Laufer: Partidul Forţa Identităţii Naţionale declară oficial separarea de George Simion şi de Alianţa AUR

Preşedintele Partidului Forţa Identităţii Naţionale, Ilan Laufer, a anunţat că formaţiunea se separă oficial de George Simion şi de Alianţa AUR. 

Recomandări
Știri Actuale
Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

Pompierii intervin după ce un remorcher s-a scufundat, miercuri, în Portul Midia, iar la bordul acestuia s-ar putea afla cinci persoane.

 

Stiri Politice
Acuzații de trădare și crize de nervi în Parlament pe legea Bugetului. PSD și-a amendat propriul proiect cu ajutorul AUR

Tensiunile sunt tot mai mari la dezbaterile pentru buget din comisiile parlamentare. Cei de la PSD au trecut în comisiile de muncă amendamentul privind ajutoarele pentru persoane vulnerabile cu sprijinul UDMR și AUR.

Stiri Diverse
Creșteri semnificative ale cocainei și ketaminei în apele uzate din 115 orașe din Europa, în 2025. Ce substanță e în scădere

Reziduurile de cocaină şi ketamină din apele uzate din Europa au înregistrat o creştere semnificativă anul trecut comparativ cu 2024, în timp ce MDMA, substanţa activă din ecstasy, este în scădere, conform unui studiu publicat miercuri, transmite AFP.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Martie 2026

44:59

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Martie 2026

01:44:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Costul iresponsabilității

42:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 6

23:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Cum a reușit Marocul să câștige Cupa Africii la ”masa verde”: dezvăluirea făcută de L'Equipe

Sport

Unic! Alvaro Arbeloa a intrat deja în istoria lui Real Madrid