Ilan Laufer a fost amendat după accidentul în care a fost implicat alături de copiii săi, în timp ce se aflau pe trotinetă

Laufer ar fi încălcat tre reguli de circulaţie: a condus o trotinetă electrică pe trotuarul adiacent străzii Mircea Vulcănescu; a transportat doi minori pe acelaşi mijloc de deplasare; la momentul ajungerii la trecerea pentru pietoni, s-a angajat în traversarea acesteia fără a coborî de pe trotinetă, intrând în coliziune cu un autovehicul.

”În urma verificărilor efectuate de către poliţiştii din cadrul Biroului Accidente Uşoare, bărbatul în vârstă de 42 de ani a fost sancţionat contravenţional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”, a transmis Brighada d ePoliîie Rutieră.

Întrebat la Digi 24 dacă ştia că nu e permis ca pe motocicletă să circule mai multe persoane, Laufer a replicat: Când a fost întrebat dacă ştia că nu e permis să circule mai multe persoane pe trotinetă, Laufer a afirmat: „Să ştiţi că tot acelaşi lucru se întâmpla şi dacă eram şi singur. Copiii sunt bine. Eu mi-am spart capul, dar în rest sunt bine. N-am mers la spital.”.

Fostul ministrul pentru Mediul de Afaceri Ilan Laufer şi doi dintre copiii săi au fost implicaţi marţi dimineaţă într-un accident rutier, fiind loviţi de o maşină în timp ce se aflau pe trotinetă, pe strada Mircea Vulcănescu, din Bucureşti. Nici fostul ministru şi nici copiii nu au necesitat transportul la spital. Laufer a mai fost impliucat într-un accident ruter în august 2023.

Intervenția Poliției

Brigada de Poliţie Rutieră a Capitalei a relatat că, în jurul orei 08:50, a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Mircea Vulcănescu nr. 2.

”Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident, în care au fost implicate un autovehicul şi o trotinetă electrică. Din primele date, conducătorul trotinetei electrice, un bărbat în vârstă de 42 de ani, ar fi transportat doi minori pe trotinetă”, preciza Poliţia Rutieră.

În urma accidentului de circulaţie, nicio persoană nu a necesitat transportul la spital.

”Având în vedere că au rezultat exclusiv pagube materiale, persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Uşoare pentru soluţionare. Au fost testaţi ambii conducători cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind "zero"”, menţionează sursa citată.

Accidentul anterior din 2023

În august 2023, Laufer şi familia sa au mai fost implicaţi într-un accident rutier, pe Bulevardul Carol I, în municipiul Câmpina, când maşina lui Laufer s-a izbit de un copac şi apoi de un alt autoturism, pe care tocmai încerca să îl evite. În maşină se aflau Laufer, soţia şi doi copii, cel mai hgrav rănit fiind fiul său, Nathaniel.

”Azi am primit o veste extraordinara de la doctori, Nathaniel se afla in afara oricarui pericol. Mititelul a fost cel mai rau accidentat dintre noi toti, a suferit fracturi la nivelul fetei si lovituri grave la cap. Noi am “scapat” cu sternul si cateva coaste fisurate si contuzionate, lovituri la maini si la picioare, dar suntem cat se poate de ok, dupa un asemenea accident”, scria atunci pe Facebook fostul ministru.