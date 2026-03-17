Potrivit martorilor, vehiculul cu două roți a fost acroșat pe trecerea de pietoni de o șoferiță care ieșea cu mașina de pe o străduță. Cei mici nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Polițiștii atrag atenția că este interzis transportul oricărui pasager pe trotinetă, cu atât mai puțin a unui copil.

Accidentul s-a produs în zona centrală a Capitalei. Fostul ministru își ducea gemenii la grădiniță pe o trotinetă electrică.

Puțin înainte de ora 9, fostul ministru pentru mediul de afaceri Ilan Laufer se afla în acea zonă.

Îi avea pe trotinetă pe cei doi gemeni ai săi și în momentul în care a ajuns să traverseze această trecere de pietoni, toți trei fiind pe trotinetă, o mașină care venea și intra pe strada Mircea Vulcănescu, probabil șoferița asigurându-se să nu îi vină vreo mașină din partea stângă, i-a surprins și i-a lovit, iar momentele imediat următoare au fost destul de dramatice pentru că, spun martorii care au ajuns aici imediat, cei doi copii erau practic azvârliți pe caldarâm.

Câteva momente mai târziu, un trecător l-a surprins pe fostul demnitar bandajat la cap, iar cei doi copii ai săi stăteau așezați pe trotuar, lângă trotineta cu care tatăl lor îi transporta. Două echipaje SMURD au ajuns la fața locului, dar cum nimeni nu a fost rănit grav, nici Ilan Laufer, nici gemenii săi nu au fost transportați la spital. Copiii au fost luați de mama lor și duși acasă.

Șofer: ”Dimineață, în drum spre serviciu, am avut un mic incident în trafic. Am venit să îl raportez la poliție în termenul legal. Am fost testată la fața locului în ceea ce privește consumul de alcoll și rezultatul a fost zero.”

Reporter: Dar cum s-a produs? Trotineta era pe trecere?

Șofer: ”Nu aș vrea să dau acum detalii pentru că nu sunt în cea mai bună stare”.

Fostul demnitar a confirmat pentru Știrile PRO TV imediat după accident că tamponarea s-a produs pe trecerea de pietoni în timp ce el și gemenii se deplasau pe tronietă, nu pe lângă ea. Iar un martor ocular, susțin surse din anchetă, ar fi declarat că Laufer ar fi traversat străduța cu viteză și fără să se asigure în momentul în care mașina l-a lovit cu partea stângă față.

Potrivit legii, și fostul ministru Ilan Laufer are obligația de a se prezenta la Biroul de Accidentre ușoare pentru a declara nefericitul eveniment. În caz contrar, el va fi citat oficial și chiar amendat, pentru că nu a respectat această obligație legală.

Surse apropiate de anchetă susțin că dacă se vor confirma oficial informațiile că Ilan Laufer și-a transportat pe trotineta copiii care nici nu aveau echipament de protecție și NU a traversat pe jos trecerea de pietoni, este foarte posibil ca polițiștii să-i stabilească o culpă exclusivă a fostului ministru și să-l sancționeze. Amenda poate ajunge la 1200 de lei.

Subcomisar Andra Arsintescu, Brigada Rutieră a Capitalei: ”Un utilizator de trotinetă care traversează partea carosabilă ar trebui să coboare de pe trotinetă și să se asigure, apoi să se deplaseze pe lângă aceasta. De asemenea, aceștia nu trebuie să transporte pasageri pe trotinetă.”

Anul trecut, în țară 2751 de oameni au fost răniți în accidente cu trotinete. Doar în capitală au fost 45 de accidente grave în care au fost implicate trotinete electrice soldate cu moartea unui utilizator, dar și a unui pieton, și cu rănirea gravă a 44 de persoane.

În 2023, Ilan Laufer a mai fost implicat la Câmpina într-un accident cu mașina în care se aflau soția lui și cei doi copii. Unul dintre gemeni a fost rănit atunci și internat în spital.