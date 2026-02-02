De asemenea, să evite zonele unde observă ţurţuri la streşinile unor clădiri şi să nu meargă pe lacuri sau bălţi îngheţate, întrucât există riscul ca gheaţa să cedeze în orice moment. De asemenea, pompierii atrag atenţia că îndepărtarea zăpezii, a ţurţurilor şi a gheţii din faţa locuinţei sau a sediului firmei este „o obligaţie legală”, nu doar „un gest de responsabilitate civică”.

Ninsorile din Capitală şi din alte zone ale ţării au dus la depuneri semnificative de zăpadă pe acoperişuri, carosabil şi trotuare, iar temperaturile scăzute favorizează formarea poleiului, ceea ce creşte riscul de accidente, precizează IGSU într-un comunicat de presă.



Pentru siguranţa tuturor, reprezentanţii IGSU recomandă pietonilor să circule cu grijă, să poarte încălţăminte de iarnă, cu talpă antiderapantă şi să se deplaseze cu atenţie pentru a preveni alunecările şi căzăturile.



De asemenea, pompierii atrag atenţia cetăţenilor să fie atenţi la ţurţuri şi, dacă apar astfel de formaţiuni la clădirile lor, să îi îndepărteze cât mai repede.



„Dacă observaţi ţurţuri la streaşina altor clădiri, evitaţi zona şi păstraţi distanţa”, avertizează IGSU.



Potrivit aceleiaşi surse, apele îngheţate „nu sunt locuri de joacă”: „Nu permiteţi copiilor să se apropie de lacuri, râuri sau bălţi îngheţate. Gheaţa poate ceda în orice moment”.



Pompierii le recomandă şoferilor să conducă cu viteză redusă, să păstreze distanţa faţă de celelalte vehicule şi să se asigure că maşina este echipată corespunzător pentru sezonul rece.



„Este important de reţinut că îndepărtarea zăpezii, ţurţurilor şi gheţii din faţa locuinţei sau a sediului firmei nu este doar un gest de responsabilitate civică, ci şi o obligaţie legală”, încheie IGSU.

