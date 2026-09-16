Corespondent Știrile PRO TV: „Cele două femei de 45 și 24 de ani din Teiuș au găsit cardul pe stradă acum trei săptămâni. L-au luat, au mers acasă și au început să facă diverse cumpărături online - fără să anunțe poliția ori să încerce să găsească persoana pe numele căreia era emis cardul. Au cumpărat haine prin comenzi pe internet, în valoare de aproximativ 2.000 de lei, apoi de la magazin au mai luat câteva alimente. Păgubita, în vârstă de 49 de ani, a realizat abia după câteva zile că pierduse cardul. I-a anunțat pe reprezentanții băncii și poliția. Iar acum, agenții au dat de urma suspectelor și la percheziții au găsit și cardul. Cele două femei sunt cercetate pentru însușirea bunului găsit și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.”