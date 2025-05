Iarnă în România la mijloc de luna mai. Meteorologii vorbesc despre o anomalie climatică

Potrivit meteorologilor, tot continentul european este afectat în această lună de anomalii climatice.

Într-adevăr, în mod normal, după jumătatea lunii mai, ar fi trebuit să avem temperaturi de primăvară târzie, însă Europa se află sub influența unui val de aer polar care a adus temperaturi sub zero grade în multe regiuni.

La noi, a nins din nou la munte, unde meteorologii prognozaseră deja o înrăutățire a vremii. Iarna a revenit la altitudini mai mari de 1.500 de metri, iar pe Transalpina s-au depus aproape 10 centimetri de zăpadă.

Tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, încă închis circulației, a fost și el acoperit de un strat proaspăt.

Soarele își face duminică simțită prezența

Drumarii tocmai terminaseră de curățat șoseaua și se pregăteau ca, în câteva zile, să redeschidă traficul pe aici, dar, în aceste condiții, reluarea circulației va fi amânată, probabil, până spre sfârșitul lunii.

Și la Bâlea Lac a nins, iar stratul de zăpadă ajunge la 16 centimetri, la peste 2.000 de metri altitudine, în Munții Făgărașului. O informare meteo arată că vremea se va menține destul de rece până marți dimineața în cea mai mare parte a țării.

Totuși, de sâmbătă seară, lucrurile se vor îndrepta treptat, iar de duminică soarele își face simțită prezența.

