Hackerii, cea mai nouă problemă pentru spitale. Cine vine în ajutorul unităților medicale

Şi aşa pline de probleme, spitalele României sunt vulnerabile inclusiv în fața hackerilor.

Specialiştii în securitate cibernetică spun că au descoperit mii de nereguli în sistemele IT pe care le folosesc instituţiile sanitare, dar şi că unele au instalate softuri vechi de 17 ani.

În luna iulie, hackerii au reuşit să blocheze accesul la toate computerele spitalului ''Gavril Curteau'' din Oradea şi au cerut o recompensă pentru deblocarea sistemului IT. Două săptămâni s-au chinuit specialiştii să repună în funcţiune bază care cuprindea pe lângă datele de identificare ale pacienţilor, istoricul de tratamente, foile de externare sau chiar contracte ale instituţiei.

Maria Silaghi, manager Spitalul Municipal "Gavril Curteanu" - Oradea: "Am avut anti-virus, am avut safer pentru back-up, din păcate şi acela a fost on-line. Important este că am recuperat datele. Ceea ce pot să spun este că ar fi un semnal de alarmă pentru toate unităţile medicale, indiferent dacă sunt COVID sau nu sunt COVID".

Cei de la Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernentică sunt la dispoziţia tuturor spitalelor aflate în situaţii dificile şi au chemat în ajutor şi cyber voluntarii.

Concluziile la care au ajuns după o primă scanare a sistemului sanitar sunt cât se poate de îngrijorătoare.

Repercursiunile unui atac cibernetic asupra unui spital se pot lăsa cu pierderi de vieţi omeneşti. S-a întâmplat în Germania la Dusseldorf, unde o femeie cu o boală gravă nu a putut fi internată pentru că nici un computer nu mai funcţiona.

A fost trimisă la alt spital dar a murit pe drum. Ca să nu ajungem în situaţii dramatice în primul rând, angajaţii trebuie să fie atenţi ce accesează pe calculator.

Maria Silaghi: "Este şi această problemă, lipsa de finanţare. Te gândeşti la altele, nu exact la sistemul IT. După ce am păţit, bine înţeles, am făcut unele achiziţii. Eu, după ce am păţit aceste lucru, am dat o decizie, pe toate secţiile: nimeni nu mai are voie să intre pe mail-uri personale. Fiecare secţie are mail-uri separat."

Toţi managerii de spitale pot apela gratuit la ajutorul CERT-ro dacă au nevoie de asistență, trebuie doar să lase un mesaj la adresa alerte.spitale@cert.ro.