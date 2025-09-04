Guvernul crește despăgubirile acordate pentru extinderea Centurii Capitalei. Pe lista compensațiilor, un bloc. DOCUMENTE

Stiri actuale
04-09-2025 | 22:52
şoseaua de centură a Capitalei
Inquam Photos / Octav Ganea

Suma necesară pentru despăgubiri în baza exproprierilor pentru Centura Rutieră a Capitalei a fost suplimentată cu 1,8 milioane lei, conform unei hotărâri aprobate în ședința de joi a Guvernului.

autor
Adrian Popovici

„Executivul a suplimentat cu circa 1,8 milioane lei suma necesară despăgubirilor pentru exproprierile impuse de construirea Centurii Rutiere a Municipiului București. Suma se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2025”, potrivit unui comunicat transmis de Palatul Victoria, citat de Agerpres.

În nota de fundamentare se precizează că, în acest fel, se vor declanșa procedurile de expropriere pentru un bloc de locuințe cu 12 apartamente, aflat pe terenul deja expropriat.

Sumele oferite locatarilor blocului care urmează să fie demolat sunt cuprinse între 119.060 și 189.566 lei, cuantumul primit de fiecare proprietar de apartament variind în funcție de suprafața locuinței la care trebuie să renunțe.

„După recepționarea de către A.N.C.P.I./O.C.P.I. a documentațiilor cadastrale individuale, pe terenul supus deja exproprierii, identificat la poziția nr. crt. 192, din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2023, a fost identificat un imobil construcție - bloc de locuințe cu 12 apartamente, care la momentul declanșării procedurii de expropriere pentru terenuri, deși acesta exista, nu a fost identificat, astfel încât prin prezentul proiect de act normativ este necesar a se declanșa procedura de expropriere și pentru acest imobil construcție - bloc de locuințe cu 12 apartamente”, se arată în document.

Citește și
mircea toma
Mircea Toma (CNA): „Atât România, cât și Republica Moldova sunt țări care sunt atacate informațional de Rusia”

În acest fel este suplimentată suma prevăzută ca justă despăgubire aprobată prin HG 399/2023, privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere necesar extinderii Centurii Capitalei, mai arată Guvernul.

Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

Sursa: Agerpres

Etichete: despagubiri, centura capitalei,

Dată publicare: 04-09-2025 22:52

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
Citește și...
Mircea Toma (CNA): „Atât România, cât și Republica Moldova sunt țări care sunt atacate informațional de Rusia”
Stiri actuale
Mircea Toma (CNA): „Atât România, cât și Republica Moldova sunt țări care sunt atacate informațional de Rusia”

Mircea Toma, membru al Consiliului Național al Audiovizualului, afirmă că România și Republica Moldova sunt țări care sunt atacate informațional de Rusia.

Stadiul lucrărilor de pe primul lot al Autostrăzii A0 Nord. Contractul a fost câștigat de o asociere româno-italiană
Stiri actuale
Stadiul lucrărilor de pe primul lot al Autostrăzii A0 Nord. Contractul a fost câștigat de o asociere româno-italiană

Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, a explicat că lucrările la Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, componentă esenţială a Inelului de Autostradă al Bucureştiului au ajuns la 21%.

Un tânăr de 18 ani a fost surprins de un mal de pământ în județul Dâmbovița. Pompierii au intervinit de urgență
Stiri actuale
Un tânăr de 18 ani a fost surprins de un mal de pământ în județul Dâmbovița. Pompierii au intervinit de urgență

O intervenție a avut loc joi după-amiază, în comuna Vișina, județul Dâmbovița, unde un tânăr de 18 ani a fost surprins de prăbușirea unui mal de pământ.

Recomandări
În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem
Stiri Educatie
În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem

După o lună de presiuni sindicale, Guvernul le-a redat olimpicilor din sistemul preuniversitar bursele de merit, însă mulți elevi cu medii de peste 9,50 vor ieși de pe lista beneficiarilor.

Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul
Stiri Justitie
Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

Judecătorii ÎCCJ contestă la CCR legea care îi va obliga să se pensioneze la 65 de ani. Magistrații susțin că resping orice tentativă de a slăbi independența justiției. Între timp, instanțele își continuă protestul și judecă doar urgențele.

Schema prin care agenții imobiliari încearcă să atragă clienți după majorarea TVA. Prețul apartamentelor, în creștere
Stiri actuale
Schema prin care agenții imobiliari încearcă să atragă clienți după majorarea TVA. Prețul apartamentelor, în creștere

Odată cu creșterea taxei pe valoare adăugată, tranzacțiile imobiliare au suferit modificări. Potrivit unei analize, interacțiunile dintre vânzători și cumpărători au scăzut comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 4 Septembrie 2025

45:41

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28