Guvernul crește despăgubirile acordate pentru extinderea Centurii Capitalei. Pe lista compensațiilor, un bloc. DOCUMENTE

Suma necesară pentru despăgubiri în baza exproprierilor pentru Centura Rutieră a Capitalei a fost suplimentată cu 1,8 milioane lei, conform unei hotărâri aprobate în ședința de joi a Guvernului.

„Executivul a suplimentat cu circa 1,8 milioane lei suma necesară despăgubirilor pentru exproprierile impuse de construirea Centurii Rutiere a Municipiului București. Suma se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2025”, potrivit unui comunicat transmis de Palatul Victoria, citat de Agerpres.

În nota de fundamentare se precizează că, în acest fel, se vor declanșa procedurile de expropriere pentru un bloc de locuințe cu 12 apartamente, aflat pe terenul deja expropriat.

Sumele oferite locatarilor blocului care urmează să fie demolat sunt cuprinse între 119.060 și 189.566 lei, cuantumul primit de fiecare proprietar de apartament variind în funcție de suprafața locuinței la care trebuie să renunțe.

„După recepționarea de către A.N.C.P.I./O.C.P.I. a documentațiilor cadastrale individuale, pe terenul supus deja exproprierii, identificat la poziția nr. crt. 192, din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2023, a fost identificat un imobil construcție - bloc de locuințe cu 12 apartamente, care la momentul declanșării procedurii de expropriere pentru terenuri, deși acesta exista, nu a fost identificat, astfel încât prin prezentul proiect de act normativ este necesar a se declanșa procedura de expropriere și pentru acest imobil construcție - bloc de locuințe cu 12 apartamente”, se arată în document.

În acest fel este suplimentată suma prevăzută ca justă despăgubire aprobată prin HG 399/2023, privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere necesar extinderii Centurii Capitalei, mai arată Guvernul.

