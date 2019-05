Grindina a provocat pagube uriașe: "Nu mai avem nimic". Sistemul antigrindină, criticat

Acolo unde nu au fost ploi torenţiale, a căzut grindina care a tocat mărunt munca oamenilor. Culturile de vită de vie, porumb, floarea soarelui sau de mazăre au ajuns una cu pământul.

Numai în cazul fermierilor din Călăraşi, pagubele sunt de zeci de milioane de lei. Deşi fenomenele extreme au forţat autorităţile să lanseze în ultimele zile 123 de rachete anti-grindina, tocmai terenurile agricole din Dobrogea şi Bărăgan nu sunt protejate cu astfel de sisteme.

În doar 20 de minute terenurile agricole din Călăraşi au fost acoperite de bucăţi de gheaţă cât oul de porumbel.

Grindina a distrus absolut toate culturile de pe cele peste 10.000 de hectare. Ultima ropota de gheaţă a făcut porumbul una cu pământul, se vede cum este tocat mărunt. Mai mult, pe câmp se vede cum bălteşte încă apă, pentru că a plouat cu peste 40 de l pe metru pătrat în numai 20 de minute.

- Marinică Hodorogea, fermier: "Incredibil cum a bătut, că tot câmpul ăsta e acoperit cu frunzele copacilor de peste drum"

- Reporter: "Ce v-a distrus? "

- Marinică Hodorogea, fermier: "O cultură frumoasă de mazăre, zici că a tuns-o cu maşina de tuns gazon, a râs şi 100 de hectare de porumb''

- Reporter: "Ce v-a distrus?"

- Dan Velicu, fermier: "Răpită, grâu, soia, 60 de hectare. Completăm înştiinţările pentru calamitate".

- Reporter: "Primiţi bani? "

- Dan Velicu, fermier: "Credeţi? Măcar să primim de reinsamantare".

Sistemul naţional antigrindină, criticat

Pierderi uriaşe au şi viticutorii din Prahova şi Buzău. Furioşi, aceştia se întreabă cât de eficient este sistemul naţional antigrindină.

Ştefan Bolgiu, proprietar de vie: "Toţi lăstăraşii au fost rupţi, nu a mai rămas decât ceva de genul din ei. Anul acesta, după cum observăm nu mai avem nimic".

Pro TV

Ministerul Agriculturii a anunţat că de la începutul primăverii au fost lansate 123 de rachete antigrindină: 16 în Prahova, 43 în Vrancea şi 84 la Iaşi.

Specaliștii din Prahova confirmă că s-au confruntat cu un fenomen extrem şi admit că acţiunea de combatare a grindinei a avut efect parţial.

Mariu Rădulescu, inginer, şef cercetare Electromecanică Ploieşti: "Ne-am trezit cu o supercelula de mari dimensiuni pe teritoriu, pe care am putut-o prelucra doar parţial adică am redus din riscuri. Am tras 16 rachete şi efectele au fost periferice am avut şi căderi de grindină, nu de mari dimensiuni, însă de cantităţi semnificative.

În total, la nivel naţional sunt 60 de puncte de lansare.

De pildă sunt 12 în Prahova, 17 în Oltenia, 10 în Vrancea şi alte 4 în Timiş.

Pro TV

Petre Daea, ministrul Agriculturii: "Trebuie să dezvoltăm sistemul şi vom face acest lucru. În perspectiva sper să avem rezultate bune cu dotarea cu cele două escadrile de avioane pentru a putea compensa zonele unde nu putem să intrăm cu rachetele şi, evident, am început de doi ani să dăm drumul la generatoare terestre".

Pentru toate staţiile antigrindină din sistem România a cheltuit anul trecut 18 milioane de euro.

