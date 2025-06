Gigi Becali nu mai are voie să cânte în Catedrala Patriarhală. Vocea sa deranja enoriașii. „O să îmi iau profesor”

Miliardarul Gigi Becali a auzit o veste proastă: nu mai are voie să cânte în strana Catedralei Patriarhale, după ce mai mulți enoriași au făcut reclamații, deranjați de vocea lui.

Patriarhia spune că nu are competențe muzicale avizate, iar Becali nu se lasă și vrea să-și ia un profesor de canto.

Cântările lui Gigi Becali în strana Catedralei Patriarhale din Capitală rămân istorie, asta după ce mai mulți credincioși s-au plâns de calitățile vocale ale omului de afaceri. Patriarhia a decis să nu-l mai lase să cânte.

Patriarhul Daniel a dispus ca Arhiepiscopia Bucureștiului să ia măsurile necesare pentru ca toate persoanele care nu au competențe muzicale avizate să nu mai poată activa în strana Catedralei Patriarhale. Printre acestea se numără și George Becali. Cântarea, individuală sau în cor, va putea fi realizată doar de persoane care dispun de competențe muzicale avizate.

La auzul veștii, Gigi Becali a anunțat că nu e deranjat de decizie, ba chiar își va lua profesor de canto.

Gigi Becali: „Dacă Patriarhul zice, eu execut! Am dreptul la altceva? Ca să nu supăr oamenii nu mai cânt. Eu cântam rar. În 4 ani, de 3-4 ori am cântat, o dată pe an. Îmi place să cânt cântare îngerească, normal că-mi place. Eu și în casă cânt cântare. O să iau profesor de cântare și o să cânt, și o să cânt după aia de o să-i dau pe spate pe toți, că o să fiu mai puternic ca ei.”

Interzis la Catedrala Patriarhală, Becali va putea totuși cânta în celelalte biserici.

