Gheorghe Ifrim împlinește 54 de ani. De la scenă, la „primarul Vasile”

18-12-2025 | 12:15
Pe 18 decembrie, Gheorghe Ifrim împlinește 54 de ani — un moment potrivit să ne amintim, cu firesc și curiozitate, traiectoria sa de la teatru până la rolurile care l-au făcut atât de îndrăgit pe micul ecran.  

Pentru publicul larg, el este „primarul Vasile” din Las Fierbinți, serialul fenomen de la PRO TV. Pentru lumea artistică, însă, Gheorghe Ifrim înseamnă mult mai mult: un actor cu o carieră impecabilă, cu roluri memorabile.

Născut la București, în 1971, Ifrim și-a urmat cu determinare vocația și a absolvit în 1997 Facultatea de Teatru din cadrul Academiei de Teatru și Film, la clasa profesorului Gelu Colceag. O generație în care Ifrim s-a remarcat rapid prin naturalețe, versatilitate și o inteligență scenică rară.

De-a lungul anilor, Gheorghe Ifrim a trecut firesc prin registre artistice foarte diferite: de la umorul fin al grupului Vouă, la spectacolele de pe scena Teatrului Bulandra, unde este actor angajat, și până la proiectele independente de la Teatrul Metropolis sau Teatrul Act.

„Proiectul de care sunt, fără îndoială, cel mai mândru este Las Fierbinți. Pentru mine, acest serial a fost și rămâne cea mai frumoasă experiență profesională din televiziune. Desigur, și celelalte proiecte la care am lucrat au avut o importanță aparte. Un loc special îl păstrează și perioada începuturilor mele, din anii petrecuți alături de grupul umoristic Vouă”, și-a amintit Gheorghe Ifrim .

Aprecierea criticii nu a întârziat. În 2014 a primit o nominalizare la Premiile Gopo pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru domnul Mihăeș din filmul Domestic, în regia lui Adrian Sitaru. Doi ani mai târziu, a urmat o nouă nominalizare în aceeași categorie, pentru rolul Achim din București NonStop, regizat de Dan Chișu.

„În ceea ce privește cariera mea, teatrul rămâne prima și marea mea dragoste - locul în care mă regăsesc cel mai bine. Îmi place televiziunea, îmi place să prezint, să joc în seriale și filme, însă teatrul are pentru mine o energie aparte. În perioada următoare voi lucra la o nouă piesă în regia lui Horațiu Mălăele, Livada cu vișini, un proiect care va avea premiera în luna martie a anului viitor, la Teatrul Bulandra, Sala Izvor. În rest, continui proiectele în care joc deja, atât pe scena teatrului, cât și în spectacole private. Și, desigur, filmările pentru serialul Las Fierbinți. Pot spune că am o activitate intensă și mă bucur de fiecare etapă a ei”, a declarat actorul.

Pentru publicul larg, Gheorghe Ifrim a devenit o figură emblematică datorită lui Vasile, primarul din Las Fierbinți. Personajul „primarul Vasile” a ieșit demult din cadrul serialului și s-a integrat în cultura românească. Farmecul său, umorul fin și modul subtil în care Gheorghe Ifrim îl interpretează au făcut ca acest rol să devină unul dintre reperele comediei românești contemporane.

