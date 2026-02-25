Poliţiştii subliniază că implicarea celorlalţi participanţi la trafic în astfel de situaţii este esenţială pentru ca fiecare membru al comunităţii să fie în siguranţă.

Intervenţia Poliţiei din Prahova în acest caz a avut loc în urma unui apel primit la 112, marţi. Un şofer care circula pe DN 1B Ploieşti-Buzău a reclamat că în zona localităţii Valea Călugărească a observat un autoturism care se deplasează haotic, trecând sinuos de pe o bandă pe alta, fără a semnaliza şi fără a se asigura.

Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Prahova au intervenit şi au oprit autoturismul indicat.

”Verificările efectuate în bazele de date au indicat faptul că persoana aflată la volan nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, conducătorul auto emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice. În ciuda informării cu privire la consecinţele legale, acesta a refuzat prelevarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei, faptă care constituie infracţiune conform legislaţiei în vigoare”, informează, miercuri, reprezentanţii Poliţiei Prahova.

În plus, şoferul beat a devenit recalcitrant, nemulţumit de intervenţia poliţiştilor.

Reţinut pentru 24 de ore

El a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru conducere a unui vehicul fără permis de conducere şi refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Bărbatul reţinut are 46 de ani şi este din judeţul Buzău.

Poliţiştii atrag atenţia asupra faptului că, în astfel de situaţii, implicarea celorlalţi şoferi poate face diferenţa dintre un drum parcurs în siguranţă şi o tragedie.

”Fiecare apel responsabil, fiecare intervenţie promptă şi fiecare măsură legală aplicată la timp înseamnă o comunitate mai protejată”, este mesajul Poliţiei, care îi încurajează pe participanţii la trafic care întâlnesc astfel de situaţii să apeleze autorităţile.