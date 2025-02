Georgescu a cerut ajutorul lui Trump și Elon Musk în timp ce era dus la audieri. Miliardarul reacționează cu o dezinformare

Călin Georgescu a cerut ajutorul președintelui american Donald Trump, a lui Elon Musk și a vicepreședintelui JD Vance, în postarea de la X în care anunța, prin intermediul echipei sale, că a fost dus la audieri.

”Astăzi, Călin Georgescu trebuia să-și depună noua candidatură la Președinție. În urmă cu doar 10 minute, sistemul l-a oprit în trafic și a fost dus la audieri la Parchetul General! Unde este acum democrația, unde sunt partenerii care ar trebui să apere democrația?”, se arată într-o postare pe X semnată Echipa de comunicare.

Today, Călin Georgescu was supposed to submit his candidacy for the new Presidency. Just 10 minutes ago, the system stopped him in traffic and he was taken for questioning at the General Prosecutor’s Office! Where is democracy now, where are the partners who should defend…