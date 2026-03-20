În context, organizaţia avertizează că unele companii ar putea recurge la disponibilizări şi majorări de preţuri de până la 25%.

"În condiţiile în care cotaţiile petrolului au depăşit cu 40% cotaţiile anterioare izbucnirii războiului, iar previziunile de depăşire a pragului de 10 lei/litru la pompă au devenit certitudini, mediul de afaceri solicită intervenţia Guvernului pentru protejarea activităţilor economice şi a angajaţilor. Dacă ţări ca Ungaria sau Croaţia au reacţionat rapid, plafonând preţul maxim la carburant, dacă Austria a anunţat oficial reducerea temporară a taxelor la benzină şi motorină, cu limitarea marjelor comercianţilor, pentru a stabiliza preţurile, România nu poate să rămână indiferentă la nivelul înalt al preţurilor ce afectează mai multe sectoare sensibile la variaţiile de preţ ale carburanţilor", se menţionează în comunicat.

În plus, nu trebuie neglijată nici creşterea preţului gazelor naturale, susţin reprezentanţii organizaţiei.

"În acest moment, preţul de referinţă a trecut de 67 de euro/MWh, mai mult de dublul preţului de la momentul anterior declanşării războiului.

Această creştere agresivă a costurilor combustibililor nu poate fi preluată de mediul privat, în funcţie de activitate şi categoria de produse estimându-se creşteri de preţuri de 15-25%, conform mai multor reprezentanţi ai firmelor membre în structurile CAIR. În condiţiile în care statele europene iau măsuri rapide pentru compensarea acestor creşteri, pentru a rămâne competitive unele firme româneşti vor fi nevoite să recurgă la disponibilizări, care vor duce implicit la o creştere a poverii pe Bugetul ţării, dar şi la imposibilitatea respectării angajamentelor contractuale", se mai arată în document.

Prin urmare, preşedintele CAIR, Cristian Erbaşu, solicită ca problema să fie analizată cu celeritate, în dialog cu reprezentanţii mediului de afaceri, cu organizaţiile patronale reprezentative la nivel de sector şi confederaţiile care au în structura lor federaţii/patronate reprezentative, pentru a găsi soluţii cât mai potrivite pentru mediul de afaceri, corespunzător fiecărui sector economic în parte.