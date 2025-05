GALERIE FOTO. Zeci de mii de români din toată țara au ieșit în stradă, să transmită un mesaj: ”Un singur drum – Europa”

Mulțimile strânse în zone cu importanță istorică au cântat imnul Uniunii.

Un val de manifestații pro-europene a avut loc vineri în marile orașe din România, inclusiv în Capitală. Adunările publice au avut același slogan: "Un singur drum – Europa".

Bucureștenii au pornit în marș dinspre Piața Universității spre Piața Victoriei, iar la ceas de seară, în jurul orei 21, erau peste 30.000 de oameni. Au fost părinți alături de copii, tineri adolescenți, care au venit cu prieteni, dar și pe cei care au trecut prin revoluția anului 89.

Deși afară au fost 10 grade, bucureștenii au stat până târziu. Mitingul în Capitală s-a încheiat la ora 22, ora la care aveau aprobare de la autoritățile locale. Însă cei puțini care au mai rămas, au dansat și cântat până la miezul nopții.

Manifestația a fost pașnică, așadar autoritățile au stat pe margine. La fel s-a întâmplat și în multe alte orașe din țară, unde s-au adunat mii de oameni.

Inquam Photos / Octav Ganea

Așa arăta vineri seară, în jurul orei 21:00, Piața Victoriei din București. 30.000 de oameni au strigat într-un singur glas că iși doresc un viitor european. Același la care am aderat în 2007.

În mijlocul mulțimii au fost întinse doua drapele imense, al României și al Uniunii Europene.

Participant la miting: „Mi se pare fantastic că suntem atât de mulți oameni și am avut pielea de găînă non stop de când am venit aici.”

Participant la miting: „Mă emoționează foarte tare toată iubirea, dragostea pe care o simt aici, alături de toți oamenii.”

Participant la miting: „Am venit să sărbătorim Ziua Europei și i-am luat și pe copii mei să le arăt ce înseamnă democrație.”

În Piață a fost amplasată și o scenă, de pe care au vorbit mai multe persoane publice.

Mihai Călin, actor: „Vorbiți cu prieteni, colegii, vecinii, rudele să iasă la vot. Este extrem de important.”

Mitingul a fost organizat de mai multe asociații și ONG-uri care luptă pentru drepturile omului. Inițial, oamenii s-au întâlnit în Piața Universității, considerat ”punctul zero al democrației”.

De aici, mulțimea a mărșăluit către Victoriei și a aplaudat persoanele care se alăturau, de la balcoane, mișcării. Evenimente asemănătoare au fost organizate și în marile orașe ale țării.

La Timișoara, locul de unde a pornit Revoluția din Decembrie 89, peste 800 de oamenii s-au adunat în Piață Victoriei.

Participant la miting: „Cred că e important să fim uniți, să ne manifestăm că vrem un drum unic”.

Participant la miting: ”Îmi doresc că viitorul meu să nu fie limitat, îmi doresc ca nepoții, ca viitorii mei copii să beneficieze de aceleași lucruri de care eu am beneficiat.”

La Cluj-Napoca, oamenii s-au strâns în centrul orașului și au fredonat cu emoție imnul Europei.

Participant la miting: ”Ne-am dorit și am luptat atât de mult să ajungem în UE și vreau din tot sufletul să rămânem acolo”.

Participant la miting: ”Mi-e greu să mă gândesc la o alta direcție decât spre Europa”.

Peste 700 de oameni s-au adunat și la Iași. Părinții au ieșit în stradă alături de copii. Și tinerii au venit în grupuri mari de prieteni.

Participant la miting: "E vorba de a avea foarte multe oportunități și o deschidere foarte mare.”

Câteva sute de oameni au venit, vineri seară, în fața statuii lui Mihai Viteazul din Oradea.

Participant la miting: ”Ori alegem calea pro-europeană și rămânem alături de partenerii noștri din Europa, ori alegem calea Rusiei și ne detașăm de ceea ce am construit din 2007 încoace."

Participant la miting: ”E foarte simplu: pentru apărarea unui drum european pentru România."

La Galați, oamenii s-au strâns în fața monumentului eroilor revoluției din 1989.

Participant la miting: "Trăim un moment delicat. Să arătăm că Europa trebuie să fie casa noastră și nu estul."

Participant la miting: „Sper ca oamenii să realizeze care este drumul corect."

În Brașov, imnul europei a fost interpretat de o fanfară. O mie de oameni au ieșit în stradă și au înălțat cu mândrie steagul uniunii.

Sorina Iordache, organizatoare: ”Credem în valorile pe care familia europeană le împărtășește cu noi: în democrație, în egalitate, în dreptate și cel mai important, în dreptul la vot.”

Ziua Europei se sărbătoreste, în fiecare an, pe 9 mai. În urmă cu 75 de ani, ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, a pus bazele cooperării europene. Propunerea lui este considerată piatra de temelie a Uniunii.

Reporteri: Daniel Nitoiu, Madalina Stețco, Alexandra Clej,

Elena Bejinaru, Dan Petcu, Calin Ardelean, Sorin Dobrescu, Gabi Anghelescu, Ana Tudoren, Marius Grama

