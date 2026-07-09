De câțiva ani, sportivul era primar al unei localități din județ.

Tragedia s-a petrecut noaptea trecută, în comuna Apold din județul Mureș, unde fostul fotbalist era și primar.

Potrivit apropiaților, acesta avea un lac în zona unde mergea deseori. Miercuri, proape de ora 11 noaptea printr-un apel la 112, apropiați ai fostului fotbalist au cerut ajutor. Aceștia au spus că bărbatul de 44 de ani a intrat în lac și nu a mai ieșit la suprafață.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri iar imediat a fost solicitat și sprijinul scafandrilor. După aproape trei ore de căutare, victima a fost găsită și transportată de urgență la spital de urgență din Târgu Mureș. În ciuda eforturilor, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Potrivit anchetatorilor, una dintre ipotezele luate în calcul este că fostul internațional ar fi suferit un șoc hipotermic după ce a intrat în apa rece a lacului după ce a ieșit din saună. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma autopsiei.

Moartea fostului jucător Gabriel Mureșan a șocat o comunitate întreagă.

Federația Română de Fotbal a transmis pe rețelele sociale un mesaj de condoleanțe familiei fostului internațional român și dublu campion național cu CFR Cluj.

Născut pe 13 februarie 1982 la Sighișoara, Gabi Mureșan a evoluat în 9 meciuri pentru echipa națională. La CFR Cluj, el a jucat timp de 6 sezoane, în perioada 2007-2013, timp în care a adunat 135 de meciuri, câștigând de trei ori Cupa României și de trei ori campionatul . De asemenea, a mai evoluat la Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk și ASA Târgu Mureș.