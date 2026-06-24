Tot în județul Dolj, șuvoaiele care s-au revărsat pe drumuri au mutat dalele de beton și au rupt bucăți din asfalt.

În Calafat, puhoaiele păreau de nestăvilit, iar în localitatea Sadova au mutat pur și simplu dalele de beton de pe marginea drumului.

Abia când s-a retras apa, mulți au descoperit cratere în fața porților. Rău a fost și în Craiova. În centrul orașului a cedat canalizarea.

Mulți au rămas cu mașinile în mijlocul lacurilor formate pe bulevarde și tot acolo și-au lăsat și plăcuțele de înmatriculare.

Șofer: „Asta îl pierdusem, l-am căutat prin apă.”

În mai puțin de o oră, apa trecea de un metru în unele locuri.

Femeie: „Lucrez aici și nu am mai putut pleca."

Localnică: „Am rămas blocați, patru ore și jumătate."

Acest tânăr a ales să se dezbrace aproape complet.

Localnic: „Am și electronice, și telefon, și toate cele, am încercat să ies cât mai safe posibil."

Localnic: „A plouat foarte tare, de pe stradă nu a mai făcut față canalizarea."

Localnică: „Dezastru, avem târg de Crăciun, târg de Paște, dar orașul..."

ISU Dolj și-a mobilizat toți angajații și a cerut sprijin și în Argeș.

Adriana Băcescu, coordonator al Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Craiova: „Nu a existat vânt și astfel nu s-au deplasat norii de furtună să traverseze Craiova. Deci au stat mai multe ore peste zona Craiovei și astfel s-au înregistrat cantitățile importante de apă. 40 de litri pe metru pătrat.”

Mâine, aproape toată țara este vizată de un Cod galben de caniculă.