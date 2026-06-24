Este vorba despre parcarea tip Park & Ride din Pantelimon și parcarea de la Arena Națională (Lia Manoliu), ambele fiind recent igienizate și pregătite pentru exploatare de către autorități.Potrivit municipalității, parcările nu au fost utilizate timp de patru, respectiv 15 ani de la finalizarea construcției, fiind recent preluate în exploatare de Compania Municipală Parking.

Parcarea „Lia Manoliu” – Arena Națională

Parcarea dispune de 1.248 de locuri, dintre care 31 sunt destinate persoanelor cu dizabilități și alte 31 pentru categoria „mamă și copil”. Spațiul se întinde pe mai mult de 30.000 mp, are trei niveluri și accesul se face din Bulevardul Basarabia

Park & Ride Pantelimon

Parcarea din Pantelimon oferă 498 de locuri, dintre care 6 pentru persoane cu dizabilități și 6 pentru „mamă și copil”. Aceasta se întinde pe peste 4.500 mp, pe trei niveluri, cu acces din Șoseaua Pantelimon.

„Ambele dispun de pază non-stop, monitorizare video, lifturi, grupuri sanitare, acces pietonal dedicat, scări de evacuare”, precizează primăria.

Tarife

Primăria Capitalei a menționat și care sunt tarifele:

5 lei/oră

30 lei/zi

500 lei/lună – abonament zonă unică

50 lei/lună – abonament pentru riverani

„Parcarea de la Arena Națională se poate plăti prin aplicația oficială Parking București, aplicația parteneră Am Parcat, prin scanarea codurilor QR și parcometrele instalate la locație. Pentru parcarea de la Pantelimon, deocamdată aveți la dispoziție doar plata prin abonamente de zonă unică și de riveran, dar și plată în numerar, la parcometrele din interior”, mai anunță PMB.