Iar în unele localități din Timiș, și Caraș-Severin, bucățile de gheață au albit străzile în câteva minute și au distrus grădinile și culturile. Vijeliile puternice au smuls și zeci de acoperișuri de pe clădiri.

În orașul Oțelul Roșu, din Caraș-Severin, grindina a acoperit străzile cu un strat gros de gheață în mijlocul lui iunie. Imaginile, surprinse de o cameră de supraveghere, arată cum, în doar câteva minute, peisajul de vară se transformă radical.

Și în Caransebeș s-au resimțit efectele furtunii. Pe DN 6, mulți șoferi au tras pe dreapta și au încercat să-și pună mașinile la adăpost.

Grindina de mari dimensiuni a distrus și livezile. În unele zone, fermierii au raportat pierderi de până la 100%.

Grigore Goja, primar Oțelu Roșu: ”Culturile au fost cam toate afectate, mai ales cele care n-au fost în sere. Cam totul este compromis".

În Timișoara, localnicii au fost surprinși de un nor cu o formă neobișnuită, care a acoperit o mare parte din oraș.

”Fulgerul a trăznit acolo și a murit, acolo i-a venit sfârșitul”

În Mureș, vijeliile au luat o viață. Un bărbat care se afla pe câmp în apropierea unei ferme din localitatea Sângeorgiu de Pădure, a fost lovit de trăznet și a murit pe loc. A fost găsit sub un copac unde -cel mai probabil- a încercat să se adăpostească de ploaie.

Localnică: ”Fulgerul a trăsnit acolo și a murit, acolo i-a venit sfârșitul".

Și în Maramureș a plouat torențial. Rafale de vânt distrugătoare, însoțite de grindină, au măturat străzi, grădini și livezi.

Între timp, în Prahova, șuvoaiele revărsate după ploile din ultimele zile au rupt podul care făcea legătura cu un sat. Autoritățile locale nu au deocamdată bani pentru a repara podul. Iar oamenii ajung cu greu la casele lor.

Corespondent ProTV: ”Pe această punte șubredă trebuie să treacă oamenii din Cernești. Copiii la școală, adulții la serviciu. Pericolul este mare. După cum vedeți lipsesc scânduri, iar pe alocuri lemnul este șubred și se poate rupe în orice moment".

Pentru că altă cale nu există, Apele Române le-au permis oamenilor să traverseze cu mașina un dig, dar riscul este mare.