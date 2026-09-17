Cel puțin așa susține o fostă angajată de multinațională, care a descoperit frumusețea unui loc aflat, la propriu, la capătul Pământului. „M-am angajat la Hewlett-Packard în 1987 ca stagiară în inginerie software. Ca absolventă, îmi doream să lucrez toată viața pentru o companie bună, căreia să-i fiu loială. Nu voiam să urc pe scara corporativă sau să sar de la o companie la alta. Dacă nu aș fi fost concediată în februarie anul trecut, nu aș fi plecat niciodată” a povestit May Lee reporterilor Business Insider.

„Au existat semne că se pregătea ceva – o înghețare a angajărilor și o reducere temporară a orelor mele de lucru – dar totuși a fost o surpriză. Am simțit o combinație de dezamăgire și tristețe. Era compania căreia i-am dedicat întreaga carieră și de la care speram să mă pensionez.

Dacă aș putea vorbi cu versiunea mea de atunci, i-aș spune: „Nu-ți face griji. Te pregătești pentru cea mai nebună călătorie din viața ta – una care te va schimba pentru totdeauna." Și exact asta s-a întâmplat” a continuat ea.

Luna următoare după concediere a căutat intens un loc de muncă. A aplicat la alte companii de tech, dar, în ciuda rețelei extinse, nu a primit nicio ofertă. Atunci, o prietenă bună de la HP i-a dat un sfat excelent: „May, ți-ai plătit deja casa. Nu ai nevoie de salariul din high-tech. Te pricepi la multe. Ar trebui să te gândești la a lucra în unele dintre acele domenii."

„Fusesem de două ori în Antarctica în vacanță și mi-a plăcut. Nu știam dacă se poate lucra acolo, dar am verificat și, spre uimirea mea, se poate. După un proces de aplicare lung, care a inclus verificări de fond și o calificare fizică, am obținut un post de tehnician de aprovizionare la Amentum. Singurul dezavantaj a fost salariul extrem de mic. Dar tatăl meu m-a învățat importanța economisirii, așa că aveam o bază financiară solidă și nu a trebuit să-mi fac griji pentru ipotecă sau facturi.

Călătoria acolo, în 2025, a fost o aventură nebunească. Am zburat la Auckland, apoi la Christchurch, înainte de a fi duși cu un Boeing C-17 Globemaster III în Antarctica. Majoritatea oamenilor de la Stația McMurdo lucrează șase zile pe săptămână. Eram responsabilă de Depozitul 120, depozitul de IT și comunicații. Căram marfă cu stivuitorul și verificam cantitățile față de baza de date. Multă muncă fizică în aer liber, ceva nou pentru mine, care lucrasem mereu la birou” a povestit ea despre noile sale îndatoriri.

Și totuși, nu era chiar atât de diferit. „Din punct de vedere social, lucrul în Antarctica este ca într-un mic oraș universitar. Este foarte old-school, pentru că nu există acces bun la internet. Toată lumea își epuizează rapid cota de date mobile. Acest lucru a fost revigorant, pentru că nimeni nu stătea pe telefon. Toți stau și vorbesc între ei la masă. Sunt nenumărate activități – de la expoziții de artă la line dancing, maratoane și bingo săptămânal. M-am oferit voluntar ca DJ și am avut o emisiune săptămânală.

În decurs de o săptămână de la sosire, am știut că vreau să rămân în Antarctica până la pensie. Comunitatea este extrem de solidară. Nu am văzut niciodată o asemenea camaraderie și incluziune altundeva. Majoritatea joburilor din Antarctica sunt sezoniere, așa că mă întorc la McMurdo în toamnă – de data aceasta ca inginer de radiodifuziune.

Viața mea nu este ceea ce credeam că va fi când mi-am început cariera, dar am învățat că atunci când ceva se întâmplă, merg înainte. Te poți reinventa oricând” este de părere May Lee.