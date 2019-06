Furtul trotinetelor electrice închiriate, un fenomen în București. Unde au fost găsite

Abia intrate pe piaţă, companiile care închiriază trotinete în Bucureşti reclamă deja furturi şi distrugeri.

Mulţi nu ţin cont de faptul că vehiculele au un sistem GPS şi îşi imaginează că pot dispărea cu ele. În realitate însă, toţi sunt găsiţi repede cu ajutorul poliţiei.

Deşi în Bucureşti se pot închiria trotinete doar de o lună, au apărut deja problemele.

Bărbat: "A trecut un băiat şi a lăsat-o aici, nu ştiu a cui este..."

Legal, doar cel care are o aplicaţie preinstalată pe telefon şi plăteşte poate folosi trotineta. Dacă este mutată din loc, se declanşează o alarmă.

Reprezentanţii Lime spun într-un comunicat că le-au dispărut deja 10 trotinete din cele aproape 1000 câte au în România.

Cei de la Flow spun că din cele peste 250 de trotinete puse la dispoziţia bucureştenilor acum o lună au fost furate 7 iar una a fost distrusă.

Şi Wolf-e confirm[ fenomenul. Aceştia au calculat o medie de 2 tentative de furt pe zi.

Ciprian Paltineanu, reprezentant Wolf-e: "De fiecare dată am găsit aceste trotinete. Am făcut şi plângere penală. Am găsit trotinete şi în Prahova, Giurgiu"

Unele erau în bucătării, apartamente, scări de blocuri sau magazine. Asta deşi clienţii nu au voie să iasă cu ele din zonele prestabilite.

Trotinetele sunt uşor de găsit pentru că au GPS şi sisteme GSM protejate. Un sistem de securitate le blochează şi nu mai pot fi folosite dacă se încearcă forţarea lor.

În afară de GPS, trotinetele electrice de închiriat au fost făcute din fabricație cu 50 la sută mai grele decât cele pe care le găsiţi în comerț. Nu sunt nici pliabile. Totul a fost gândit pentru a fi cât mai greu să le furi. Cu toate acestea nu toată lumea este descurajată.

În acest moment, pe trotuarele din Bucureşti sunt 1000 de trotinete electrice de închiriat. Costă 2-3 lei deblocarea şi 50-60 de bani pentru fiecare minut de utilizare. Trotinetele electrice de închiriat pot circula pe carosabil şi sunt limitate la 20 de kilometri pe oră.

