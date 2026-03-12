"Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală - Structura Centrală din cadrul ANAF - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală au identificat un mecanism complex prin care un grup de opt societăţi comerciale, controlate în fapt de aceleaşi persoane, au creat un circuit economic fals cu scopul obţinerii ilegale de sume de bani de la bugetul de stat cu titlul de rambursări de TVA. Ca urmare a investigaţiilor specifice efectuate, inspectorii au constatat că un grup de persoane aflate într-un cerc relaţional (prieteni, cunoştinţe) au fost interpuse ca administratori de drept de către o persoană care controla efectiv activitatea acestor societăţi (administratorul de fapt). Împreună, aceştia participau activ la crearea aparenţelor unui circuit economic real, utilizând proceduri de facturare fictivă între societăţi, cu scopul diminuării obligaţiilor fiscale şi obţinerea nelegală a rambursărilor de TVA", se arată într-un comunicat al ANAF, transmis AGERPRES.

Instituţia menţionează că persoanele implicate, prin intermediul celor opt societăţi, pentru a evita plata taxelor şi a obţine ilegal rambursări de TVA, au mărit artificial TVA deductibilă prin emiterea unor facturi de avans fictive, fără fundament economic. Ca urmare a exercitării dreptului de deducere a TVA aferent facturilor de avans de la entităţile anterior menţionate şi care nu au avut la bază operaţiuni reale, s-au solicitat şi s-au obţinut sume de bani cu titlu de rambursări ori compensări de la bugetul de stat în cuantum de peste 18 milioane de lei. Ulterior aprobării rambursării de TVA şi a încasării ilegale a sumelor aferente, facturile de avans în cauză au fost stornate.

În vederea recuperării prejudiciului adus bugetului de stat, inspectorii ANAF Antifraudă au procedat la instituirea măsurilor asigurătorii asupra tuturor activelor identificate ca aparţinând societăţii, respectiv 46 de imobile şi 5.386 mp de teren intravilan.

Totodată, s-a constatat că una dintre societăţile implicate, respectiv societatea care a obţinut sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul capitalei, iar în cadrul investigaţiilor au fost identificate imobile care au fost vândute şi revândute către persoane diferite în baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite.

În această cauză, inspectorii Antifraudă desfăşoară în continuare investigaţii şi verificări şi faţă de alte entităţi, persoane juridice şi persoane fizice, implicate în acest mecanism complex de fraudă.

DGAF reafirmă importanţa respectării prevederilor fiscale şi subliniază determinarea şi angajamentul autorităţilor în combaterea evaziunii fiscale şi în asigurarea echităţii fiscale pentru toţi contribuabilii.

Totodată, evidenţiază în atenţia populaţiei, că achiziţia de imobile cu discount generos la plata integrală în avans, cu promisiunea livrării ulterioare, este o practică care poate ascunde o fraudă.