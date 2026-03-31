Fraudă la parcare în București. Șoferii, păcăliți să plătească prin coduri QR false. PMB: „Vă pot lăsa fără bani”

Primăria București a transmis luni seară un avertisment: codurile QR de pe unele parcometre sunt false, iar parcometrele din Capitală nu folosesc această metodă de plată.

Mihaela Ivăncică

”ATENŢIE la codurile QR de pe unele parcometre! Sunt FALSE şi vă pot lăsa fără bani. Parcometrele NU au şi NU folosesc coduri QR pentru plată. În zona Unirii, au fost identificate stickere cu coduri QR FALSE, lipite pe parcometre”, a anunţat, luni seară, Primăria Bucureşti, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit reprezentanţilor instituţiei, accesarea lor duce către o pagină falsă, care imită interfaţa oficială.

”Acolo se cer datele cardului (număr, dată expirare, CVC), însă plata NU este procesată, parcarea NU este achitată, datele dvs. bancare pot fi compromise. Împreună cu autorităţile competente, am demarat demersuri pentru identificarea şi sancţionarea persoanelor responsabile, precum şi pentru îndepărtarea acestor stickere frauduloase”, au mai transmis reprezentanţii Primăriei Bucureşti.

Aceştia fac câteva recomandări:

- NU scanaţi coduri QR de pe parcometre

- Folosiţi doar metodele oficiale de plată:

1. SMS

2. Aplicaţia mobilă Parking Bucureşti

3. Aplicaţia parteneră AmParcat

4. Aplicaţia parteneră Qport

5. Parcometre

6. Cash la staţii SelfPay

7. Platforma online abonamente cmpb.ro

În plus, oficialii Primăriei Bucureşti reiterează apelul de a nu fi încurajaţi parcagii.

”De asemenea, ţineţi cont că nu mai există persoane autorizate care să încaseze tariful de parcare. Compania Municipală Parking Bucureşti a renunţat la încasatori”, a mai transmis instituţia citată.

Tensiunile din Orientul Mijlociu afectează industria tech. Prețul unui PlayStation 5 Pro ajunge până la 900 de euro în Europa

Sursa: News.ro

Dată publicare:

Cătălina Nițu a dezvăluit cu ce echipă ține: ”Mamă, e ceva incredibil”
Fraudă de 9 milioane de euro în pandemie. Opt persoane, trimise în judecată de Parchetul European, după o anchetă RTI
Știri Actuale
Fraudă de 9 milioane de euro în pandemie. Opt persoane, trimise în judecată de Parchetul European, după o anchetă RTI

Parchetul European din București a pus sub acuzare, în această săptămână, opt inculpați pentru o fraudă de 9 milioane de euro care implică fonduri UE destinate achiziționării de echipamente medicale în pandemia de COVID-19.

Lovitură dată de parchetul Codruței Kovesi în România într-un dosar de fraudă cu bani UE. Prejudiciu de 1,3 milioane de euro
Stiri Justitie
Lovitură dată de parchetul Codruței Kovesi în România într-un dosar de fraudă cu bani UE. Prejudiciu de 1,3 milioane de euro

Procurorii europeni au declanșat o amplă anchetă în România, vizând posibile fraude cu fonduri destinate sectorului apicol. 

Cele mai frecvente metode de fraudă care te pot lăsa fără bani. Cum te poți proteja de escrocherii
Știri Actuale
Cele mai frecvente metode de fraudă care te pot lăsa fără bani. Cum te poți proteja de escrocherii

„Uniți împotriva escrocheriilor”: Poliția Română, DNSC, ARB și Mastercard lansează campania națională care îi învață pe români cum să recunoască fraudele online. 

Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti: „România poate revoluționa sectorul energetic în Europa de Est”
Știri Actuale
Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti: „România poate revoluționa sectorul energetic în Europa de Est”

România are potenţial să revoluţioneze domeniul energetic în Europa Centrală şi de Est, a declarat, luni, într-un interviu acordat Agenţiei Naţionale de Presă Agerpres, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Darryl Nirenberg.

Proiect de 150 milioane euro și premieră tehnologică în Argeș: CO2-ul va fi captat și stocat la peste 800 metri sub pământ
Știri Actuale
Proiect de 150 milioane euro și premieră tehnologică în Argeș: CO2-ul va fi captat și stocat la peste 800 metri sub pământ

Cu un sprijin de aproape 150 de milioane de euro din partea Uniunii Europene, în România va fi implementată o tehnologie inovatoare, care permite stocarea geologică a dioxidului de carbon. 

Marco Rubio: „SUA ar putea reevalua poziția față de NATO”. A acuzat aliații de prea puțin sprijin în războiul cu Iranul
Stiri externe
Marco Rubio: „SUA ar putea reevalua poziția față de NATO”. A acuzat aliații de prea puțin sprijin în războiul cu Iranul

Marco Rubio critică Spania și alți aliați NATO pentru sprijin limitat în războiul cu Iranul și sugerează o posibilă reevaluare a relației SUA cu Alianța Nord-Atlantică.

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

„Allahu Akbar“: țara islamică de 46 de milioane de oameni care poate completa tabloul Cupei Mondiale

Sport

Nu face precum Simona Halep: sfatul de ultimă oră al lui Ilie Năstase pentru Sorana Cîrstea