Fraudă la parcare în București. Șoferii, păcăliți să plătească prin coduri QR false. PMB: „Vă pot lăsa fără bani”

”ATENŢIE la codurile QR de pe unele parcometre! Sunt FALSE şi vă pot lăsa fără bani. Parcometrele NU au şi NU folosesc coduri QR pentru plată. În zona Unirii, au fost identificate stickere cu coduri QR FALSE, lipite pe parcometre”, a anunţat, luni seară, Primăria Bucureşti, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit reprezentanţilor instituţiei, accesarea lor duce către o pagină falsă, care imită interfaţa oficială.

”Acolo se cer datele cardului (număr, dată expirare, CVC), însă plata NU este procesată, parcarea NU este achitată, datele dvs. bancare pot fi compromise. Împreună cu autorităţile competente, am demarat demersuri pentru identificarea şi sancţionarea persoanelor responsabile, precum şi pentru îndepărtarea acestor stickere frauduloase”, au mai transmis reprezentanţii Primăriei Bucureşti.