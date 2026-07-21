Un camion încărcat cu peste 700 de butelii s-a izbit de o mașină, care nu i-ar fi acordat prioritate. Șoferița și pasagera din dreapta au rămas blocate în autoturism și a fost nevoie de intervenția pompierilor. Bărbatul de la volanul TIR-ului a rămas și el prins în cabină.

Accidentul a avut loc luni seară, pe DN2, în comuna Săbăoani, din județul Neamț. Un apel de tip eCall, venit dintr-unul dintre vehicule, dar și la 112, au anunțat impactul dintre mașina în care se aflau 2 femei și 3 adolescenți și un TIR încărcat cu peste 700 de butelii. Se pare că șoferița autoturismului nu ar fi acordat prioritate camionului, care circula regulamentar pe șosea.

Conducătoarea auto și pasagera din dreapta au rămas blocate în mașina distrusă și au fost scoase de pompieri. Și bărbatul de 50 de ani de la volanul TIR-ului a avut nevoie de ajutorul militarilor, după ce a rămas prins în cabină. Cei 3 băieți, cu vârste între 13 și 17 ani, se aflau pe bancheta din spate a mașinii. Toate cele 6 persoane au fost transportate la spital.

Dr. Hugianu Leonard, medic coordonator CPU Roman: „Adulții prezintă leziuni craniocerebrale, toracoabdominale și la nivelul membrelor, iar cei 3 minori prezintă leziuni preponderent la nivelul membrelor”.

Militarii s-au asigurat că nu există risc de explozie, pentru că buteliile s-au împrăștiat pe șosea.

Constantin Luca, ISU Neamț, comandant detașament Roman: „S-a acționat pentru asigurarea măsurilor PSI în zona evenimentului, prin îndepărtarea bornelor de la acumulatori și îndepărtarea a 3 butelii ce prezentau fisuri în partea superioară a acestora”.

Ramona Ciofu, IPJ Neamț: „Conducătorii auto nu au fost testați alcoolscopic, urmând a le fi recoltate probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei”.

În 2022, în aceeași intersecție, s-a produs un alt accident grav. 4 membri ai aceleiași familii au murit, după ce mașina cu care veneau dintr-un pelerinaj a fost izbită de o autoutilitară.