Au fost găsite alte fragmente osoase și dinți în pădurea unde Dincă a susținut că a aruncat trupul Luizei. Ce a mărturisit

Se înmulţesc probele găsite de anchetatori în pădurea de la Caracal, unde Gheorghe Dincă a susţinut că a aruncat resturile carbonizate ale Luizei Melencu, tânăra dispărută în luna aprilie.

Procurorii DIICOT au anunţat că au recuperat din zonă cenușa în care se aflau fragmente osoase. În acelaşi timp, în casa ororilor, criminaliştii au făcut noi verificări.

Aproape 8 ore a durat cercetarea făcută de criminaliştii veniţi de la Bucureşti în acea zonă indicată de Gheorghe Dinca, în care descoperiseră urmele. Este vorba despre rămăşiţe umane a ceea ce însuşi suspectul spunea că sunt rămăşiţe din trupul neînsufleţit al Luizei.

Chiar în această zonă s-a mai găsit cenuşă, care odată cernuta, a scos la lumina alte fragmente osoase şi dinţi, spun anchetatorii.

ANIMAȚIE GRAFICĂ: casa lui Gheorghe Dincă. Cum arată camera în care a ținut-o pe Alexandra

Citește și Imagini din pădurea în care Dincă susține că ar fi aruncat trupul carbonizat al Luizei

Toate aceste probe biologice au fost trimise la Bucureşti, la Institutul Naţional de Medicină Legală pentru că experţii să facă testele ADN şi expertiza antropologică. Sunt singurele date care vor putea arata cu adevărat identitatea victimei.

Căutările în pădurea de lângă Caracal unde Gheorghe Dinca a declarat că a aruncat cenuşa cadavrului Luizei Melencu au început dimineaţă.

Zona de căutare a fost extinsă, iar criminaliştii au verificat locul centimetru cu centimetru.

Pentru a putea găsi orice urmă care să le fie de folos criminaliştii aduşi de la Bucureşti în mod special au apelat şi la un câine de urma antrenat special pentru a depista dovezi care să le fie de ajutor anchetatorilor.

Legiştii aflaţi la faţa locului susţin că resturile de fragmene osoase examinate sunt cu cea mai probabilitate de natura umană.

Verificări s-au făcut şi în casa lui Gheorghe Dinca. Pe baza declaraţiilor celor care au intrat în locuinţa lui Gheorghe Dinca, Ştirile Pro TV au reconstruit grafic părţi importante din imobil.

La parter sunt un hol şi trei încăperi. Două dintre ele sunt ticsite cu tot felul de obiecte, iar a treia este un dormitor. Camera nu are mai mult de 12 metri pătraţi. Înăuntru se afla un pat din fier, iar fereastră a fost acoperită cu bucăţi din lemn. Aici, se pare, că a fost sechestrata Alexandra Macesanu.

La etajul casei lui Gheorge Dinca sunt două încăperi - descrise drept depozite în care au fost găsite mai multe haine de femeie. Lipit de locuinţă există şi un garaj din interiorul căruia pleacă un canal - lung de cel mult 3 metri - din care, ulterior, se coboară într-un tunel. La capătul acestuia există o încăpere mică, sub pământ, în care anchetatorii au descoperit o saltea.

Criminaliştii au verificat şi una din gropile acoperite cu beton din curtea casei lui Gheorghe Dinca.

Anchetatorii nu au furnizat încă detalii dacă au descoperit ceva suspect acolo. Ei au făcut săpături şi în alte locuri din curtea casei suspectului.

La doar doi paşi de poarta principală a casei ororilor din Caracal, anchetatorii au început să facă primele săpături într-o groapă betonată. Criminaliştii marchează fiecare urmă ce ar putea avea legătură cu acest caz teribil.

Un laptop, trei telefoane mobile şi un aparat foto găsite de anchetatori în locuinţa lui Gheorghe Dinca au fost analizate de criminalişti. Anchetatorii spera ca în urma datelor pe care le vor recupera de pe aceste dispozitive să reuşească să afle cu cine a vorbit suspectul în ultimele săptămâni.

Gheorghe Dinca a asistat toată ziua la percheziţii. Avocatul familiei Luizei susţine că - prin atitudinea lui din ultimele zile - când a recunoscut două crime - individul încearcă să obţină o reducere a pedepsei şi poate chiar să ascundă alte fapte.

"El are o tehnică bine stabilita. Cineva îl învaţa cred că în timp util, nu ştiu ... o să vedem cu cine are el contact. Merge la chestii de o fineţe incredibilă, de genul mi-a povestit de una din fete cum a vrut să scoată bani de la bancomat şi nu a reuşit şi atunci eu am interpretat ca ea îmi bate mie un apropo sexual, că dacă o plătesc vrea. Adică fineturi din astea, în prosteala, dar cu cheie juridică", a spus avocatul familiei Luizei.

Pe de altă parte, au apărut informaţii potrivit cărora Dinca ar fi primit în ultimele luni diferite sume de bani din străinătate. Tranzacţiile sunt investigate acum de procurorii DIICOT.

Gheorghe Dinca ar fi încasat diferite sume de bani chiar de la o casa de schimb valutar din Caracal prin intermediul unei companii de transfer financiar. Procurorii DIICOT care susţin că deocamdata nu au elemente care să confirme ideea unui trafic de persoane în care să fie implicat şi bărbatul din Caracal. Spun că vor investiga şi această pistă pentru a afla cine îl finanţa pe bărbatul de 66 de ani.

BOGDAN ALEXANDRU, FOSTUL AVOCAT AL LUI GHEORGHE DINCA: "Din discuţia cu soţia incupatului am aflat că dânsa când se afla în Italia lucra la un restaurant în Vicente şi trimitea lunar sume de bani ce variau între 200-500 euro, uneori chiar şi mai mult atunci când şi-a cumpărat maşinile, spune dansa . A trimis şi sume mai mari de bani când a cumpărat autoutilitara".

Dincolo de anchetă, Consiliului superior al Magistraturii a cerut Inspecţiei Judiciare să declanşeze un control la toate structurile DIICOT, pentru a verifica modul în care au fost instrumentate dosarele de trafic de persoane şi de minori, inclusiv dosarul dispariţiei Luizei.