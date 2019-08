ANIMAȚIE GRAFICĂ: casa lui Gheorghe Dincă. Cum arată camera în care a ținut-o pe Alexandra

Se înmulţesc probele găsite de anchetatori în pădurea de la Caracal, unde Gheorghe Dincă a susţinut că a aruncat resturile carbonizate ale Luizei Melencu, tânăra dispărută în luna aprilie.

Procurorii DIICOT au anunţat în cursul serii că au recuperat din zonă cenuşă în care se aflau fragmente osoase.

Ovidiu Oanță, Știrile ProTV: „Această lizieră de pădure situată la câțiva kilometri de pădure de casa lui Gheorghe Dincă a fost luată la cercetat de crimialiștii veniți special de la București.

Este locul indicat de Gheorghe Dincă, principalul suspect, care zile în șir le-a spus anchetatorilor că a aruncat trupul neînsuflețit al Luizei, prima tânără ucisă, în Dunăre. Iată că a decis să spună adevărul, iar criminaliștii și-au îndreptat atenția în această zonă. Aici s-au găsit ieri doi saci băgați unul în altul, iar în altă zonă fusese împrăștiată cenușa. Din pricina vremii și pentru că se însera, criminaliștii au fost nevoiți să întrerupă cercetările, să lase jandarmii să păzească zona.

Marți au revenit și vreme de opt ore au cercetat minuțios zona – asta pentru că exista bănuiala confirmată că, după ore de cercetări, s-ar mai putea afla cenușă. În prezența lor, și un medic legist care a asistat la momentul în care cenușa a fost cernută; așa au descoperit anchetatorii alte părți de oase și dinți, cum se precizează într-un comunicat oficial, lucru care îi poate face să creadă că au de-a face cu cenușă de natură umană. Toate aceste probe biologice au fost trimise la București, la Institutul Național de Medicină Legală, singurii care vor certifica fiind legiștii, printr-un test ADN, dar și printr-o expertiză antropologică. Sunt singurele teste, singurele expertize care pot confirma identitatea victimei, ceea ce i-ar putea ajuta pe cei de la DIICOT să lămurească pe deplin ce s-a întâmplat cu această tânără pe care însuși Gheorghe Dincă mărturisea că ar fi ucis-o, iar apoi, într-o noapte de aprilie, departe de ochii lumii, ar fi adus-o în pădure, după ce i-ar fi incinerat trupul.

Ar fi pus cenușa în doi saci puși unul în altul. Anchetatorii ar fi avut și noroc pentru că, la trei luni distanță, cenușa a rămas intactă; așa au putut să o descopere anchetatorii. Vorbim despre o zonă în care vegetația e destul de densă ceea ce s-a dovedit de bun augur pentru criminaliști, iar odată ce au descoperit această cenușă pe care au cernut-o pot să contureze, până la urmă, ce s-a întâmplat cu fata.

Cercetări minuțioase au avut loc și în „casa ororilor” din Caracal.”

Căutările în pădurea de lângă Caracal unde Gheorghe Dincă a declarat că a aruncat cenuşa cadavrului Luizei Melencu au început dimineaţă. Spre deosebire de luni, zona de căutare a fost extinsă, iar criminaliştii au verificat locul centimetru cu centimetru.

Ovidiu Oanță, Știrile ProTV: „Pentru a putea găsi orice urmă care să le fie de folos, criminaliştii aduşi de la Bucureşti în mod special au apelat şi la un câine de urmă antrenat special pentru a depista dovezi care să le fie de ajutor anchetatorilor. Cel puţin deocamdată, extrem de bine antrenat, pare să insiste pe o zonă destul de îndepărtată de locul în care Gheorghe Dincă ar fi abandonat rămăşiţele carbonizate ale Luizei, aşa cum a afirmat luni, în mod surprinzător."

În pădure, criminaliştii au descoperit cenuşa care a fost cernută, iar în ea au identificat fragmente osoase şi dinţi. Legiştii aflaţi la faţa locului susţin că resturile de fragmene osoase examinate sunt cu cea mai probabilitate de natura umană.

Animație grafică din „casa ororilor”

Verificări s-au făcut şi în casa lui Gheorghe Dincă. Pe baza declaraţiilor celor care au intrat în locuinţa lui Gheorghe Dincă, Ştirile Pro TV au reconstruit grafic părţi importante din imobil.

La parter, sunt un hol şi trei încăperi. Două dintre ele sunt ticsite cu tot felul de obiecte. iar a treia este un dormitor. Camera nu are mai mult de 12 metri pătraţi. Înăuntru se află un pat din fier, iar fereastra a fost acoperită cu bucăţi din lemn. Aici, se pare, că a fost sechestrată Alexandra Maceșanu.

Tonel Pop, avocatul familiei Luizei: „Este un dezastru total, cum ar fi o explozie într-un atelier auto, apoi a venit cineva să şi fure. În încăperea aceasta este doar un pat de fier, gros, ancorat în perete. La fel şi celelate încăperi? Un dezastru organizat. Miroase peste tot din pereţi, peste tot. Această casă, mai ales parterul, inclusiv curtea, inclusiv acea încăpere unde a ţinut fetele cu patul acela de fier, pute totul a cadavru şi din pământ iese mirosul şi din jur."

La etajul casei lui Gheorge Dincă sunt două încăperi, descrise drept depozite în care au fost găsite mai multe haine de femeie. Lipit de locuinţă există şi un garaj din interiorul căruia pleacă un canal, lung de cel mult 3 metri, din care, ulterior, se coboară într-un tunel. La capătul acestuia există o încăpere mică sub pământ, în care anchetatorii au descoperit o saltea.

Criminaliştii au verificat marți şi una din gropile acoperite cu beton din curtea casei lui Gheorghe Dincă. Anchetatorii nu au furnizat încă detalii dacă au descoperit ceva suspect acolo. Ei au făcut săpături şi în alte locuri din curtea casei suspectului.

Avocat: „Merge la chestii de o fineţe incredibilă”

Un laptop, trei telefoane mobile şi un aparat foto găsite de anchetatori în locuinţa lui Gheorghe Dincă au fost analizate criminalişti. Anchetatorii speră că în urma datelor pe care le vor recupera de pe aceste dispozitive să reuşească să afle cu cine a vorbit suspectul în ultimele săptămâni.

Gheorghe Dincă a asistat toată ziua la percheziţii. Avocatul familiei Luizei susţine că, prin atitudinea lui din ultimele zile, când a recunoscut două crime, individul încearcă să obţină o reducere a pedepsei şi poate chiar să ascundă alte fapte.

Tonel Pop, avocatul familiei Luizei: „El are o tehnică bine stabilită. Cineva îl învaţă. Cred că în timp util, nu ştiu. O să vedem cu cine are el contact. Merge la chestii de o fineţe incredibilă, de genul: „Mi-a povestit una din fete cum a vrut să scoată bani de la bancomat şi, nu a reuşit şi atunci eu am interpretat ca eă îmi bate mie un apropo sexual, că dacă o plătesc vrea.” Înţelegi? Adică finețuri din astea, în prosteală, dar cu cheie juridică foarte.”

Dincă primea bani din străinătate

Pe de altă parte, au apărut informaţii potrivit cărora Dincă ar fi primit în ultimele luni diferite sume de bani din străinătate.Tranzacţiile sunt investigate acum de procurorii DIICOT.

Ovidiu Oanță: „Gheorghe Dincă ar fi încasat diferite sume de bani chiar de la aceasta casă de schimb valutar din Caracal, prin intermediul unei companii de trasfer financiar. Procurorii DIICOT care susţin că deocamdată nu au elemente care să confirme ideea unui trafic de persoane în care să fie implicat şi bărbatul din Caracal spun că vor investiga şi această pistă pentru a afla cine îl finanţa pe bărbatul de 66 de ani."

Bogdan Alexandru, fostul avocat al lui Gheorghe Dincă: „Din discuţia cu soţia incupatului am aflat că dânsa, când se afla în Italia, lucra la un restaurant în Vicente şi trimitea lunar sume de bani ce variau între 200-500 euro, uneori chiar şi mai mult atunci când şi a cumpărat maşinile, spune dansa . A trimis şi sume mai mari de bani când a cumpărat autoutilitară Renault Megane."

Dincolo de anchetă, Consiliului superior al Magistraturii a ceruit Inspecţiei Judiciare să declanşeze un control la toate structurile DIICOT, pentru a verifica modul în care au fost instrumentate dosarele de trafic de persoane şi de minori - inclusiv dosarul dispariţiei Luizei.

