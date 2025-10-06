FOTO. Mai multe bombe din Al Doilea Război Mondial au fost descoperite pe un teren din apropierea unei staţii de autobuz

Şapte bombe şi muniţie, provenite din Al Doilea Război Mondial, au fost descoperite pe un teren situat lângă o staţie de autobuz, în localitatea Roit din judeţul Bihor. Muniţia a fost ridicată şi va fi distrusă de către reprezentanţii ISU Bihor.

”În după-amiaza zilei de duminică, 05 octombrie a.c., specialiştii pirotehnicieni ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor au fost mobilizaţi în localitatea Roit, comuna Sânnicolau Român, unde au desfăşurat o misiune de asanare a teritoriului de muniţia rămasă neexplodată. Ajunşi la locul indicat de apelantul numărului unic 112, pompierii pirotehnicieni au identificat o bombă aruncător de calibru 82 milimetri, în stare de funcţionare, provenită din cel de-al Doilea Război Mondial. Muniţia a fost descoperită de un cetăţean în timpul efectuării unor lucrări de curăţare a unui teren situat în apropierea staţiei de autobuz din localitate”, a transmis ISU Bihor.

Potrivit sursei citate, în urma cercetării zonei, echipajul pirotehnic a mai descoperit o bombă de calibru 82 milimetri, cinci bombe de calibru 60 milimetri şi un element de muniţie.

”Cele şapte bombe şi elementul de muniţie au fost ridicate, transportate şi depozitate în condiţii de siguranţă, urmând a fi distruse ulterior, prin explozie controlată”, a mai precizat ISU Bihor.

