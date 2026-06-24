Sportivul va trebui să dea socoteală pentru două acuzații pe care, spune avocatul său, și le asumă, fără nicio discuție.

Fotbalistul ivorian de la Rapid, Abdul Kader Keita, acum o vârstă de 25 de ani, va trebui să răspundă pentru două acuzații, de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, după teribilul incident rutier petrecut în luna martie, într-o dimineață.

El pleca spre casă și la o trecere de pietoni nu a observat-o pe femeia de 67 de ani și a lovit-o în plin, iar apoi, spunea la vremea respectivă, sfătuit de câțiva trecători, s-a dus acasă. Așa a ajuns să dea socoteală pentru aceste acuzații, mai ales că femeia care a stat internat vreme de o lună spital, și-a pierdut viața din pricina rănilor suferite.

De altfel, avocatul sportivului spune că fotbalistul ivorian își asumă toate cele petrecute, că regretă ceea ce s-a întâmplat și chiar spunea că și-ar fi dorit să încheie cu procurorii un acord de recunoaștere a vinovăției.

Anchetatorii nu au fost de acord, așa că întregul caz va ajunge pe masa judecătorilor, acolo unde Keita va cere să fie judecat pe o procedură simplificată, ceea ce înseamnă că limitele de pedeapsă pe care o riscă se vor reduce cu o treime.

Procesul fotbalistului va începe în curând, inițial cu procedura camerei preliminare și apoi pentru stabilirea vinovăției și a pedepsei pe care acesta o poate primi, cel puțin până la o decizie definitivă de condamnare. Keita se bucură de prezumția de nevinovăție.