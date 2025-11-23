Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”

23-11-2025 | 08:44
adrian nastase inmormantare iliescu
Inquam Photos / Bogdan Buda

Fostul premier Adrian Năstase a declarat că a trecut printr-o intervenţie chirurgicală complexă la umăr, efectuată la Spitalul de Ortopedie Foișor. „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”, a precizat el.

Aura Trif

”Doresc să adresez public mulţumiri domnului doctor Şerban Dragos loveanu, managerul Spitalului de ortopedie Foişor, şi echipei sale de profesionişti, pentru grija, dedicarea şi profesionalismul de care au dat dovadă în cadrul intervenţiei chirurgicale pe care am efectuat-o zilele trecute la umărul drept – o operaţie complicată, care a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel. Urmează o perioadă mai lungă de recuperare, însă faptul că am beneficiat de îngrijirea unei echipe atât de bine pregătite îmi oferă încredere, optimism şi siguranţa că sunt pe drumul cel bun”, a afirmat Adrian Năstase, într-o postare publicată, sâmbătă, pe blogul său.

El a adăugat că s-a simţit ”pe mâini sigure” în această unitate medicală.

”Într-o perioadă în care sistemul medical de stat este adesea criticat, experienţa mea de la Spitalul Foişor demonstrează că există medici excepţionali şi echipe care îşi desfăşoară activitatea cu responsabilitate, empatie şi respect faţă de pacient. Am simţit în permanenţă că sunt pe mâini sigure, susţinut şi tratat cu seriozitate. Le mulţumesc pentru implicare, profesionalism şi pentru modul impecabil în care au gestionat întregul proces, de la diagnostic până la intervenţie şi îngrijirea post-operatorie”, a transmis Năstase.

Sursa: News.ro

Etichete: spital, operatie, Adrian Nastase,

Dată publicare: 23-11-2025 08:44

