Fostul club Bellagio era locul petrecerilor lui Radu Mazăre. Clădirea se afla în subordinea Ministerului Culturii

Stiri actuale
09-08-2025 | 09:13
×
Codul embed a fost copiat

Este anchetă la Constanța, după incendiul violent care a distrus cândva faimosul club Bellagio din centrul stațiunii Mamaia.

autor
Alexandra Clej,  Cătălin Covrig,  Ina Popescu

Focul ar fi fost aprins în mod iresponsabil de persoane necunoscute, este ipoteza luată în calcul de anchetatori, ceea ce ar putea implica o mână criminală. Clădirea părăsită era de mai bine de 10 ani în paragină. Pentru stingerea flăcărilor a avut loc o impresionantă desfășurare de forțe.

Alerta s-a dat după ce un fum negru și gros a învăluit clădirea. Sirenele mașinilor de pompieri i-au alarmat pe turiști. Cerul s-a întunecat brusc, iar cei care se aflau în telegondolă au intrat în panică.

Alimentate de vânt flăcările s-au extins rapid și au cuprins toată clădirea în câteva minute. Câțiva trecători au fost avertizați să plece de lângă construcția înghițită de vâlvătăile uriașe.

Băiat: „N-am mai văzut așa ceva în viață mea. Ardea tot”.

Citește și
Ilie Bolojan
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Coloana imensă de fum s-a văzut, peste mare, de la kilometri întregi.

Intervenția a fost cu atât mai dificilă cu cât salvatorii au rămas, la un moment dat, fără apă și au fost nevoiți să alimenteze din lacul Siutghiol. Militarii s-au luptat cu flăcările mai bine de doua ore, iar sâmbătă, imagini surprinse din dronă arăta amploarea dezastrului.

Autoritățile au deschis anchete separate pentu a afla cauzele care au dus la declanșarea incendiului. Ipoteza unei mâini criminale este luată în calcul.

Ana Maria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea: „Având în vedere că vorbim despre un obiectiv care nu era racordat la utilități acesta fiind dezafectat în urma cercetării la fața locului colegii mei au exclus toate cauzele tehnice posibile. Cel mai probabil cauza incendiul a fost stabilită că fiind acțiunea iresponsabilă a unor persoane”.

Andreea Iliescu, ofițer de presă IPJ Constanța: „Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. La acest moment se ridică înregistrări, se audiază martori”.

Petreceri organizate de la Radu Mazăre

Cu mulți ani în urma, clubul-închiriat de un administrator privat- era unul dintre cele mai populare din stațiunea Mamaia și dădea ora exactă în materie de petreceri. Aici, fostul primar, Radu Mazăre, organiza celebrele parade-carnaval înconjurat de dansatoare, animale exotice și gladiatori. Locul era gazda spectacolului care anunță deschiderea sezonului estival.

Acum, clădirea aflată în paragină de multă vreme, este administrată de Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor, aflată în subordinea Ministerului Culturii.

Andras Demeter, ministrul Culturii: „Această regie autonomă se află de mai mulți ani într-o situație de insolvență. Putea să dea întregul imobil cu titlu gratuit la autoritățile locale”.

Clădirea ar fi trebuit să ajungă la Primăria din Constanța însă procesul de preluare a fost tergiversat ani la rând. Și Ministerul Culturii a deschis o anchetă în urma acestui incident.

Ipoteza luată în calcul de anchetatori după incendiul de la clubul din Mamaia. Clădirea era în paragină

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, mamaia, club, Radu Mazare,

Dată publicare: 09-08-2025 07:37

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
Citește și...
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”
Stiri actuale
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

O familie a făcut toxiinfecție alimentară, după ce a consumat alimente ținute în căldură, pe traseul spre Cascada Urlătoarea
Stiri actuale
O familie a făcut toxiinfecție alimentară, după ce a consumat alimente ținute în căldură, pe traseul spre Cascada Urlătoarea

Salvamont Prahova anunţă, duminică seară, că a avut trei intervenţii pe timpul zilei, una fiind pentru a acorda primul ajutor şi a transporta o familie care s-a intoxicat pe traseul spre Cascada Urlătoarea, după ce a consumat alimente ţinute în căldură.

Elicopterul SMURD, chemat de urgență la Arieșeni, după prăbușirea unei parapante. Care e starea parapantistului
Stiri actuale
Elicopterul SMURD, chemat de urgență la Arieșeni, după prăbușirea unei parapante. Care e starea parapantistului

Elicopterul SMURD a intervenit de urgență în Arieșeni, Alba, în urma prăbușirii unui bărbat care plana cu parapanta. Din fericire, bărbatul a supraviețuit.

Recomandări
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Stiri Educatie
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”
Stiri actuale
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska
Stiri externe
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 August 2025

30:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12