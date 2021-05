Foştii şefi ai Academiei de Poliţie, închisoare cu suspendare şi muncă la spaţii verzi pentru şantajarea Emiliei Şercan

Foștii șefi ai Academiei de Poliție, Adrian Iacob și Petrică Mihail Marcoci, au fost condamnați la câte 3 ani de închisoare cu suspendare pentru instigare la șantajarea jurnalistei Emilia Șercan.

Fostul rector al Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, Adrian Iacob, și fostul prorector Petrică Mihail Marcoci au fost condamnați luni la câte 3 ani de închisoare cu suspendare pentru instigare la șantajarea jurnalistei Emilia Șercan.

În plus, foștii șefi ai Academiei de Poliție au fost obligația la plata unor daune morale de 80.000 de lei către victima Emilia Șercan.

Chiar dacă pedeapsa este cu suspendare, chestorul Adrian Iacob și comisarul șef Petrică Mihail Marcoci vor trebui să presteze muncă în folosul comunității. Concret, cei doi vor munci câte 120 de zile în parcurile Administrație Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Decizia Curții de Apel București nu este definitivă.

Iată cum sună sentința de luni a instanței.

”Soluția pe scurt: s.p.100/F-În baza art. 396 alin. 2 Cpp condamnă pe inculpatul IACOB ADRIAN, * la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru instigare la săvârșirea infracțiunii de șantaj, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 131 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 207 alin. 1 C.pen În baza art.67 alin. 1 Cp interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k Cp pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 65 alin. 1 Cp interzice exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k Cp ca pedeapsă accesorie. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei principale sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune București, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 Cp impune inculpatului obligația de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare social derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere stabilit pentru inculpat, acesta va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o durată de 120 de zile în cadrul uneia dintre următoarele instituții: Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București sau Fundația pentru Promovarea Sancțiunilor Comunitare, ce va fi desemnată de către Serviciul de Probaţiune București. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. penal. II. În baza art. 396 alin. 2 Cpp condamnă pe inculpatul MARCOCI PETRICĂ-MIHAIL, **, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru instigare la săvârșirea infracțiunii de șantaj, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 131 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 207 alin. 1 C.pen În baza art.67 alin. 1 Cp interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k Cp pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 65 alin. 1 Cp interzice exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k Cp ca pedeapsă accesorie. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei principale sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune București, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 Cp impune inculpatului obligația de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare social derulate de către serviciul de proba?iune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere stabilit pentru inculpat, acesta va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o durată de 120 de zile în cadrul uneia dintre următoarele instituții: Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București sau Fundația pentru Promovarea Sancțiunilor Comunitare, ce va fi desemnată de către Serviciul de Probaţiune București. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. penal. III. În temeiul art. 19 raportat la art. 397 al 1 C.pr.pen. coroborat cu art. 1349, art. 1357, art. 1373 C.civ. admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă ȘERCAN EMILIA, **, la plata către aceasta a sumei de 80.000 lei cu titlu de daune morale. IV. În baza art. 274 alin.1, 2, 3 C. pr. pen. obligă inculpații, fiecare în solidar cu partea responsabilă civilmente, la plata sumei de câte 6000 lei fiecare reprezentând cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 276 alin. 2, 4 C. pr. pen. obligă inculpații, fiecare în solidar cu partea responsabilă civilmente, la plata sumei de câte 3602 lei fiecare către partea civilă reprezentând cheltuieli judiciare. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunțată conform art. 405 alin. 1 Cpp, azi, 24.05.2021.

Document: Hotarâre 100/2021 24.05.2021”.

Acuzațiile DNA

Potrivit unui comunicat al DNA din septembrie 2019, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Adrian Iacob, la data faptei chestor de poliţie şi rector al Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, şi Petrică Mihail Marcoci, la data faptei comisar şef de poliţie şi prorector al Academiei, fiecare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la şantaj.

Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriul trimis instanţei că, la sfârşitul lunii martie - începutul lunii aprilie, Adrian Iacob şi Petrică Mihail Marcoci, în calitate de rector, respectiv prorector al Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, l-ar fi determinat pe Gheorghe Adrian Bărbulescu să transmită unei persoane, jurnalist de investigaţie (n.r. Emilia Șercan) - persoană vătămată, mesaje de ameninţare pentru a o constrânge să înceteze investigaţiile jurnalistice care vizau suspiciunile de plagiat din cadrul Academiei, urmărind astfel eliminarea riscurilor pentru cariera lor profesională.

Concret, arată anchetatorii, Iacob şi Marcoci i-ar fi cerut lui Gheorghe Adrian Bărbulescu, profitând de ascendentul pe care li-l dădeau relaţia de subordonare funcţională, diferenţa de vârstă şi de grad profesional, precum şi de recunoştinţa acestuia pentru că după absolvire fusese menţinut în cadrul Academiei, să achiziţioneze mai multe aparate de telefon second hand şi cartele preplătite pentru a transmite mesaje de ameninţare persoanei vătămate.

“Concomitent, cei doi instigatori i-au promis poliţistului care a trimis efectiv mesajele de ameninţare că îi vor asigura protecţia pentru a nu fi tras la răspundere penală şi i-au adresat încurajări pentru a-i întări rezoluţia infracţională pe parcursul săvârşirii faptelor. Solicitări similare au fost transmise de inculpaţi unui alt ofiţer debutant din cadrul Academiei, care însă nu le-a dat curs”, menţionează DNA.