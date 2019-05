Cutremur la Academia de Poliţie. Culisele scandalului care a dus la demisia conducerii

Este cutremur la Academia de Poliţie. Rectorul Adrian Iacob şi pro-rectorul Mihail Marcoci au demisionat la presiunea Ministrului de Interne.

Cei doi au fost plasaţi sub control judiciar pentru instigare la şantaj şi nu mai au voie să desfăşoare activităţi cu studenţii. Ambii, potrivit procurorilor, sunt implicaţi în scandalul şantajării jurnalistei Emilia Şercan.

La două ore după ce a făcut prima vizită la secţia de poliţie, obligat de procurorii DNA care l-au plasat sub control judicar dar şi după o întâlnire cu ministrul Carmen Dan, chestorul de poliţie Adrian Iacob a demisionat din funcţia de rector al Academiei de Poliţie.

Este acuzat că, împreună cu unul dintre prorectori, comisarul şef Mihail Marcoci, l-ar fi convins pe un ofiţer din Academie să îi trimită mesajele de ameninţare jurnalistei Emilia Şercan. La fel a procedat şi prorectorul Marcoci.

Mihal Marcoci: „Mi-am dat demisia, am avut o discuţie cu doamna ministru de Interne. (...) Nu am făcut niciun fel de presiuni asupra ofiţerului.(...) Eu nu am avut niciun fel de relaţie apropiată cu acel ofiţer. La un moment dat, nici nu ştiam cum îl cheamă. Nu a studiat la specializările mele"

Citește și Simulare de incident nuclear la Giurgiu. Ce ar face autorităţile în cazul unei ameninţări

Procurorii anticorupţie le-au interzis celor doi să mai conducă Academia de Poliție şi să le mai predea studenţilor cursuri universitare.

Până la numirea unui nou rector, Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza va fi condusă de celălalt prorector, iar cei doi ofiţeri cercetaţi vor fi trimişi să muncească la Direcţia de Evidenţa Populaţiei şi la cea de Paşapoarte.



Culisele scandalului în care sunt implicați Iacob și Marcoci



Iacob şi Marcoci sunt cercetaţi penal de DNA, sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la şantaj, în dosarul privind ameninţarea cu moartea a jurnalistei Emilia Şercan.

"Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a luat act de măsurile dispuse de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie de punere în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, faţă de rectorul Academiei de Poliţie 'Alexandru Ioan Cuza', Iacob Adrian, şi prorectorul Marcoci Petrică Mihail", a informat vineri Biroul de presă al MAI.

În aceste condiţii, comanda Academiei de Poliţie va fi asigurată de prorectorul Veronica Stoica, până la împuternicirea unui nou rector şi a unui nou prorector.

În conformitate cu art. 27^21 alin. 2 din Legea 360/2002 privind Statutul Poliţistului, Adrian Iacob şi Petrică Mihail Marcoci vor fi puşi la dispoziţia ministerului.

"Raportat la gravitatea faptelor pentru care sunt cercetaţi şi la prejudiciul de imagine adus instituţiei, precum şi la calitatea şi conduita impuse de lege pentru poliţişti, conducerea Ministerului Afacerilor Interne solicită celor doi ofiţeri să îşi prezinte cererile de demisie. Având în vedere principiul autonomiei universitare, procedura demiterii de către ministru nu este posibilă în acest context, însă o decizie de eliberare din funcţie se poate lua prin vot de către Senatul universităţii. O analiză a situaţiei create la nivelul Academiei de Poliţie este aşteptată şi din partea Senatului universităţii", arată sursa citată.

MAI condamnă orice act de intimidare sau de ameninţare din partea vreunui angajat al ministerului şi îşi exprimă toleranţa zero faţă de astfel de fapte.

"Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile specializate ale Poliţiei Române, a colaborat cu DNA în acest caz încă de la primirea sesizării depuse de jurnalistul ameninţat şi va acorda în continuare sprijin procurorilor pentru finalizarea cazului", precizează sursa citată.

Rectorul şi prorectorul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", Adrian Iacob şi Mihail Petrică Marcoci, sunt cercetaţi penal de DNA, sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la şantaj, fiind acuzaţi că l-au determinat pe ofiţerul Gheorghe Bărbulescu să îi transmită un mesaj de ameninţare cu moartea jurnalistei Emilia Şercan.

DNA susţine că, la sfârşitul lunii martie - începutul lunii aprilie 2019, rectorul şi prorectorul Academiei de Poliţie i-au cerut poliţistului Gheorghe Bărbulescu, profitând de ascendentul pe care îl aveau asupra acestuia, prin relaţia de subordonare, diferenţa de vârstă şi de grad profesional, precum şi relaţia personală care se dezvoltase între ei şi recunoştinţa acestuia din urmă pentru oportunitatea de a continua să activeze în mediul universitar, să transmită mesaje Emiliei Şercan ca să o determine să înceteze investigaţiile jurnalistice care îl vizau pe Adrian Iacob.

Solicitările au fost transmise în cadrul mai multor discuţii pe care Gheorghe Bărbulescu le-a purtat atât separat cu cei doi, cât şi împreună, în sediul Academiei de Poliţie.

Conform DNA, aceste demersuri au fost determinate de faptul că, în perioada martie - aprilie 2019, Emilia Şercan a publicat mai multe articole care vizau în mod direct activitatea rectorului Adrian Iacob, care ar fi putut avea consecinţe semnificative asupra carierelor celor doi ofiţeri superiori, astfel încât pentru aceştia era esenţial ca anchetele jurnalistice să înceteze.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!