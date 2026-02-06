O echipă de anchetă, însoțită de polițiști de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, a descins în zori la vila în care a fost atacat - acum trei ani - omul de afaceri Adrian Kreiner.

Imobilul este locuit și în prezent de iubita acestuia. Femeia, în vârstă de 40 de ani, este psiholog, cu drept de liberă practică din octombrie 2024, însă ar fi oferit anterior servicii de consiliere personală. Surse din anchetă spun că, în această calitate, ar fi devenit complicea unei alte femei cercetate acum pentru uciderea propriei mame.

Dan Simion, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu: „Ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinație de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, ușurând asfixierea sa ulterioară. I-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare al sistemului de supraveghere prin găurirea acesteia cu bormașina și i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte cât și ulterior săvășirii faptei de omor calificat.”

Iubita lui Adrian Kreiner a fost reținută. În investigație este vizată și mama ei, medic de familie, care ar fi putut elibera rețeta pentru substanța cu care a fost sedată victima.

Corina Viliginschi, mama iubitei lui Adrian Kreiner: Reporter: Dumneavoastră, în calitate de medic de familie, ați prescris aceasta rețetă? Corina Viliginschi: ”Dar eu nu îmi aduc aminte. ”Reporter: Cu sedative? Corina Viliginschi: ”Eu nu îmi aduc aminte, eu scriu rețete în fiecare zi, eu nu pot să vă spun dacă am scris, dacă nu am scris... Fiica mea face un tratament în urma crimei care a fost în casă. A trecut printr-o crimă de nu își revine nici în ziua de azi, face tratament, mai este complice la o crimă? Nu ? Sau ce, au găsit în ea criminalul perfect?”

Planul crimei ar fi fost conceput la 6 luni după uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner, perioadă în care iubita lui susține că era extrem de afectată. Psiholoaga trăia o viață dublă, dacă scenariul anchetatorilor se dovedește real.

În noiembrie 2023, asistă, ascunsă în dressing, la atacul comis asupra iubitului ei. Kreiner moare două zile mai târziu, în spital. Psiholoaga dovedește, în instanță, că evenimentul a marcat-o profund. O prietenă a depus mărturie că nu mânca, nu dormea și avea nevoie de medicamente pentru a se menține pe linia de plutire.

Totuși, potrivit acuzațiilor recente, în aceeași perioadă oferea informații utile pentru comiterea altui omor. Victima în vârsta de 59 de ani a fost ucisă, după ce i s-a administrat un sedativ puternic. Fiica ei, suspectată de comiterea faptei, a fost arestată în luna decembrie, alături de o prietenă - asistentă medicală - acuzată că ar fi participat la crimă.

Averea de 2 milioane de euro a mamei era mobilul crimei, spun anchetatorii.

Mihai Copăceanu, psiholog: „Este șocant pentru orice persoană din Sibiu, din România, dar și mai ales pentru breasla psihologilor să afle că un coleg este cumva implicat într-o infracțiune deosebit de gravă.”

În același timp, cea care ar fi sfătuit-o pe suspectă cum să procedeze, primea despăgubiri pentru propria dramă.

Iubita lui Kreiner a cerut daune materiale și morale de 25 de milioane de euro, pentru pierderea suferită. Judecătorii au apreciat insă că asemenea sumă ar reprezenta o îmbogățire fără justă cauză și au admis daune morale de 150.000 de euro.

Sentința în dosarul privind uciderea lui Adrian Kreiner a fost atacată, iar procesul continuă la Curtea de Apel Alba Iulia.