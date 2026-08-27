Demersul societăţii vine în urma apelului lansat de oficialii români la adresa companiilor autohtone de a participa la programele de înzestrare a Armatei.

„Conducerea AETA SA informează investitorii şi piaţa de capital că societatea a transmis ministrului Apărării Naţionale o scrisoare cu subiectul „Drone, sisteme autonome şi componente pentru apărare – AETA SA, capacitate industrială românească pregătită pentru producţie…(…) AETA SA, fosta Electroarges SA, singura fabrică mare de electrocasnice din România cu capital 100% românesc, cu peste 50 de ani de experienţă industrială, şi-a exprimat disponibilitatea de a participa la proiecte pentru drone, sisteme autonome, componente şi subansamble destinate apărării”, se arată într-un comunicat al companiei transmis, joi, la BVB.

Reprezentanţii societăţii susţin că AETA ar putea să folosească în acest sens platforma industrială de peste 33.000 m² de la Curtea de Argeş, unde societetea dispune de 37 de maşini de injecţie mase plastice, cu forţe de închidere între 50 şi 2.200 de tone, precum şi de capacităţi integrate de extrudare, tampografiere, vopsire în câmp electrostatic, sudură laser şi asamblare. De asemenea, există şi un partener care ar putea să susţină partea de producţie.

„Împreună cu un partener român specializat în prelucrări metalice de înalta precizie pentru industria aeronautică, AETA poate susţine proiecte complexe, de la prototip până la producţia de serie”, se precizează în comuncat.

În scrisoarea adresată ministrului Radu Miruţă, conducerea companiei solicită „o vizită a reprezentanţilor MapN şi ai Direcţiei Generale pentru Armamente la fabrică AETA şi cartografierea firmei în lista companiilor româneşti care pot furniza componente şi subansamble pentru programele de înzestrare, precum şi identificarea unui prim reper sau proiect -pilot pentru care compania să prezinte soluţia tehnică, prototipul, costul şi planul de industrializare.

„AETA este pregătită să pună forţa să industrială în serviciul României şi să contribuie la echipamente militare care să poarte cu adevărat eticheta „Fabricat în România, se arată în scrisoarea transmisă Ministerului Apărării Naţionale.