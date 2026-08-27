Victima este un bărbat de 35 de ani, dat dispărut. Anchetatorii spun că a fost ucis de rivalul său în dragoste, un individ cu 7 ani mai tânăr.

Iar femeia la care râvneau amândoi ar fi asistat cel puțin la crimă.

În august 2022, Marian Vasile Cică în vârstă de 35 de ani dispărea fără urmă din locuința pe care o împărțea cu iubita și cu fiica lor de numai 2 ani, aflată în satul Streminoasa, comună Crețeni.

Au trecut de atunci patru ani în care suspecţii au păstrat un secret de o cruzime înfiorătoare.

Acolo, bărbatul o avea pe sora lui, dar tocmai aceasta s-a plâns, după un an, la poliție, că nu reuşeşte să mai ia legătura cu el. Ofițer Serviciul Investigaţii Criminale Vâlcea: ”A fost căutat în străinătate, a fost căutat la punctele de trecere ale frontierei și prin alte aplicații la care aveam acces și s-a dovedit faptul că nu părăsise țara". Bănuielile s-au îndreptat spre noul iubit al femeii, un tânăr de 32 de ani. Când au avut suficiente probe împotriva lui, polițiștii l-au chemat la audieri, iar individul a recunoscut.

Ofiţer Serviciul Investigaţii Criminale Vâlcea: ”Ea s-a cuplat cu autorul imediat după faptă, aveam date că erau oarecum și înainte împreună. Făptuitorul a povestit exact cum s-a întâmplat, a zis că a fost oarecum determinat de către concubina lui să o ajute să scape de el și a povestit că victima era întinsă pe pat, s-a dus şi i-a aplicat o lovitură".

Suspectul a declarat că a dus cadavrul într-o pădure.

Polițiștii au săpat în locul indicat de el, iar medicii legişti au ajuns la concluzia că moartea victimei a fost violentă.

Anchetatorii vor să stabilească şi ce rol a avut femeia de 37 de ani în întreaga poveste. În vreme ce suspectul spune că ea l-a ajutat inclusiv să sape groapa unde a fost ascuns cadavrul, aceasta are altă versiune - ar fi participat doar la încărcarea trupului în căruţă. Este cercetată pentru tăinuirea crimei, insă este posibil ca această încadrare juridică a faptelor sale să se schimbe." Suspectul principal a fost arestat preventiv pentru omor și riscă până la 20 de ani de închisoare.