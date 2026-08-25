Mai sunt fonduri doar pentru mașinile cu motor termic - peste 50 de milioane de lei.

La ora 10, 3 minute și 59 de secunde, cei aproape 3 milioane de lei puși la dispoziția celor care au vrut să-și cumpere o motocicletă cu ajutor de la stat s-au epuizat. Cei mai mulți caută scutere și motociclete de oraș, cu care să se deplaseze mai ușor în traficul aglomerat. De altfel, și la sesiunea de acum o lună, banii pentru motociclete s-au epuizat tot în câteva minute.

Ștefan Leonte - dealer moto: „Vorbim de o categorie de utilizatori profesionali - curierat, livrări și așa mai departe. Vorbim despre motociclistul experimentat care are acasă o motocicletă mare, cu care îi e greu prin oraș și atunci poate beneficia de acest program ca să își achiziționeze un vehicul cu care să se strecoare mult mai repede prin oraș și vorbim și de începători, de oamenii care s-au săturat să stea în mașini. Cu un tichet Rabla poți cumpăra un scuter cam la jumătate de preț”.

Și la mașinile electrice, cele 20 de milioane de lei alocate s-au epuizat în 42 de minute. La centrele de casare au început să ajungă proprietarii înscriși în prima sesiune Rabla din acest an.

Corespondent Știrile ProTV: „După ce au fost aprobate dosarele din prima sesiune Rabla din acest an, proprietarii au început să-și aducă mașinile la centrele de casare. Aici, autoturismele sunt preluate și scoase din circulație, iar proprietarii pot continua procedura pentru a beneficia de prima de casare.”

Mihai Anton, reprezentant centru de casare: „Noi îi facem un certificat de distrugere, care e valabil atât la finanțe, s-o scoată de la impozit, și la poliție. Au început să vină, dar statistic vorbind, mult mai puțini decât anul trecut. Majoritatea se axează pe mașini hibrid, vor să își cumpere mașini hibrid”.

Românii au cumpărat mai puține mașini noi în primele șapte luni ale anului, însă preferințele s-au schimbat. Mașinile hibride au ajuns să reprezinte mai mult de jumătate dintre cele noi înmatriculate, iar cele electrice au avut o creștere de peste 70% față de anul trecut. În schimb, s-au înmatriculat mai puține mașini pe benzină, motorină și GPL. Per total, piața mașinilor noi este cu aproape 6% mai mică decât în aceeași perioadă din 2025.