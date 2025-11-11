Focare de rabie în Iași. Medicii trag un semnal de alarmă și cer oamenilor să evite contactul cu animalele sălbatice

În județul Iași au fost confirmate recent trei focare active de rabie. Managerul Spitalului de Boli Infecţioase „Sf.Parascheva”, Florin Roşu, atrage atenţia asupra pericolului reprezentat de boală.

Două dintre focarele de rabie au fost declanşate de bovine. Acesta sunt localizate în localitatea Vlădiceni, unde nouă persoane aflate sub monitorizare, şi în localitatea Brădiceşti, unde sunt opt persoane contact.

Cel de-al treilea focar a fost determinat de o vulpe depistată în localitatea Gheorghitoaia, având un contact uman.

Recomandări pentru cetățeni

„Situaţia este alarmantă chiar dacă este monitorizată şi ţinută sub control. Facem apel către populaţie să nu interacţioneze cu animalele care prezintă un comportament anormal, fie sălbatice, domestice sau în captivitate. Recomandăm să anunţe imediat autorităţile, respectiv Direcţia Sanitar Veterinară, iar dacă s-a produs un contact cu animalul respectiv să se adreseze de urgenţă Spitalului Clinic de Boli Infecţioase", a declarat dr. Florin Roşu.

Potrivit acestuia, creşterea este semnificativă şi ridică semne de îngrijorare întrucât de la începutul anului 2025 în judeţul Iaşi au fost declarate 40 de focare de rabie, spre deosebire de anul 2024 când au fost înregistrate cinci astfel de focare.

În cursul anului 2025 au fost vaccinate 1.600 de persoane, comparativ cu 1.319 persoane în 2024, ceea ce reflectă o creştere a riscului de expunere şi a cazurilor suspecte, conform statisticilor unităţii medicale.

Primul deces cauzat de rabie

Un bărbat de 44 ani din județul Iași, care a fost mușcat de un câine fără stăpân, a murit de rabie în luna iulie. Este primul caz de rabie soldat cu deces, înregistrat la noi în ultimii 13 ani.

Bărbatul s-a simțit bine până la mijlocul lunii iunie, când a ajuns în stare gravă la spital. Mai întâi la Institutul de Psihiatrie Socola, apoi la spitalul de boli infecțioase. Acolo a fost internat în ultimele trei luni în comă, la terapie intensivă.

Numărul focarelor de rabie crește mai ales în zonele de frontieră cu Ucraina. Medicii veterinari dau vina pe războiul din țara vecină - care nu a mai permis vaccinarea animalelor. sălbatice.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













